Producătorul unuia dintre cele mai căutate vinuri de pe piața din România anunță o creștere de peste 30% a profitului

Producătorul de vinuri Purcari Wineries Plc a raportat un profit net în creştere cu 31% în primul semestru, de 20,37 milioane lei.

”Vânzările companiei au crescut cu 25% în semestrul I 2021, ajungând la 106,5 millioane lei comparativ cu 85 millioane lei în perioada similară a anului trecut, ajutată de o performaţă puternică pe pieţele de bază. România a contribuit cel mai mult la acestă evoluţie, crescând cu 29% an la an, Republica Moldova a crescut cu 76% an la an, în timp ce Asia a crescut cu 160% an la an”, anunţă compania.

În România, vânzările au crescut cu 29%. ”Performanţa puternică pentru brandul Purcari în primul semestru, creştere a vânzărilor +36% an la an. Crama Ceptura în creştere +14% susţinută de îmbunătăţirea calităţii şi un marketing mai activ. Bardar +115% deşi de la o bază inferioară. Provocările din segmentul HoReCa au fost compensate de tracţiunea foarte puternică în canalul comerţului modern, în special în conturile cheie”, arată raportul companiei.

În Republica Moldova, compania a înregistrat o creştere puternică + 76% an la an, continuă o recuperare de tip V pentru toate mărcile şi canalele. Vânzările HoReCa şi Duty-Free rămân în urma rezultatelor din 2019, deoarece majoritatea restricţiilor pandemice au fost ridicate începând cu sfârşitul semestrului I 2021.

În Polonia, veniturile au scăzut cu 11% an la an din cauza concurenţei puternice de preţuri provenită de la mărcile internaţionale, combinată cu restricţii pandemice în trimestrul I 2021. Activitatea comercială şi eforturile de marketing sunt adaptate pentru efectele aşteptate în trimestrul IV 2021: cum ar fi ţintirea pieţei poloneze HORECA cu SKU-uri Nocturne, noi produse care urmează să fie lansate.

În Asia, revenirea este într-o continuă creştere, cu 160% an la an, dar totodată rămâne în urma nivelului din prima jumătate a anului 2019. Toate brandurile prezintă progrese semnificative. Bardar, care generează marje mai mari, este singurul brand care depăşeşte vânzările din 2019, deşi dintr-o bază mai mică.

”Incertitudinea continuă legată de pandemia COVID-19 poate crea presiuni suplimentare asupra performanţei financiare ale grupului, iar modelele meteo adverse ar putea avea un efect nefavorabil asupra activităţii grupului. Veniturile grupului s-au recuperat şi au crescut cu + 25% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Multe măsuri restrictive au fost ridicate sau slăbite, ceea ce a condus la activarea economiei pe principalele pieţe ale grupului. Cu toate acestea, grupul constată riscul încetinirii ratelor de vaccinare, precum şi creşterea absorbţiei infecţiilor pe pieţele noastre ţintă, inclusiv ca urmare a variantei Delta, care poate duce la noi măsuri restrictive care ar putea avea un impact negativ asupra vânzărilor noastre”, se menţionează în raport.

Recoltele de struguri şi calitatea acestora pot fi afectate de anumite modele meteorologice nefavorabile. În primele şase luni ale anului, ploile abundente din regiuni, unde grupul gestionează podgoriile, au împiedicat lucrările de protecţie agricolă.

”Mulţi fermieri terţi s-au confruntat cu provocări în protejarea culturilor lor, inclusiv a bolilor viţei de vie, care ar putea avea un impact asupra isponibilităţii pentru achiziţionarea strugurilor de calitate.

Purcari Wineries Plc este una dintre cele mai mari grupuri de vinificaţie din Europa Centrală şi de Est (CEE). Grupul gestionează în jur de 1.300 de hectare de podgorii şi operează patru platforme de producţie în România şi Moldova, dintre care trei sunt dedicate producţiei de vin, utilizând struguri din podgorii proprii şi din furnizori terţi şi unul dedicat producţiei de brandy. În iunie 2021, grupul a avut peste 700 de angajaţi în cele patru platforme de producţie.

Grupul este lider în segmentul vinurilor premium din România şi cel mai mare exportator de vinuri din Moldova, livrând peste 40 de ţări din Europa (Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina, Norvegia, etc.), în Asia (China, Japonia, Coreea de Sud) şi în America (Canada şi SUA).