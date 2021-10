Aproape 200.000 de turiști străini au vizitat România în prima jumătate a anului. Cât au cheltuit aceștia în țara noastră

Numărul total de nerezidenţi cazaţi în structurile de cazare turistică colective a fost, în primul semestru al acestui an, de 195.800, iar cheltuielile acestora s-au ridicat în total la 503,7 milioane de lei, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Turiştii nerezidenţi sosiţi în România în interes de afaceri au cheltuit 312,4 milioane de lei. Afacerile (inclusiv participarea la congrese, conferinţe, cursuri, târguri şi expoziţii) au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 59,6% dintre turiştii nerezidenţi sosiţi în România în semestrul I 2021, cheltuielile acestora reprezentând 62% din totalul cheltuielilor.

Ads

Din totalul cheltuielilor pentru afaceri, ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile pentru cazare (50,8%), fiind preferată în special cazarea cu mic dejun inclus (89,0% din totalul cheltuielilor pentru cazare). Cheltuielile turiştilor nerezidenţi în restaurante şi baruri au reprezentat 18,2% din totalul de cheltuieli, iar cele pentru cumpărături au reprezentat 14,4%. Din totalul cheltuielilor pentru cumpărături, 48,2% au fost destinate cumpărării alimentelor şi băuturilor, iar 29,6% destinate cumpărării de cadourilor şi suvenirurilor.

Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 74,5% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru bilete de intrare în muzee, obiective turistice, grădini zoologice/botanice au reprezentat 31,3% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

Turiştii nerezidenţi sosiţi în România în interes personal au cheltuit 191,3 milioane de lei.

"Cel de al doilea motiv al sejurului petrecut de nerezidenţi în România l-a reprezentat călătoriile în scop particular (40,4% din numărul total de turişti nerezidenţi), dintre acestea evidenţiindu-se călătoriile pentru vacanţe (55% din total călătorii în scop particular). Ca şi în cazul călătoriilor pentru afaceri, cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor efectuate de turiştii nerezidenţi sosiţi în România în scop particular o reprezintă cheltuielile pentru cazare (46,5%), din care cazarea cu mic dejun inclus deţine ponderea principală (74,0%)", menţionează INS.

Cheltuielile efectuate în baruri şi restaurante au avut o pondere de 17,9% din totalul cheltuielilor în scop personal, iar cheltuielile pentru cumpărături au reprezentat 16,0% din totalul cheltuielilor turiştilor nerezidenţi sosiţi în România în interes personal. Cheltuielile pentru închirierea de autoturisme au avut o pondere de 57,8% din totalul cheltuielilor pentru transport, iar cheltuielile pentru acces în parcuri de distracţii, târguri, cazinouri, săli de jocuri mecanice au reprezentat 29,4% din totalul cheltuielilor pentru recreere.

Ads

Peste 30% din nerezidenţi şi-au organizat sejurul în România pe cont propriu, iar principalul mijloc de transport folosit pentru sosirea în România a fost avionul. Din totalul nerezidenţilor sosiţi în România, 38,6% şi-au organizat sejurul pe cont propriu, iar 33,1% au apelat la agenţii de turism. Restul sejururilor au avut alt organizator (sindicate etc.) 22%, precum şi agenţia de turism, o parte, şi turistul nerezident cealaltă parte, 6,3%.

Principalul mijloc de transport utilizat de turiştii nerezidenţi pentru a sosi în România a fost avionul (78,2% din numărul total de turişti). Autoturismele proprii au reprezentat 19,4%, urmate de autocare şi autobuze cu 1,4% şi alte mijloace (tren, ambarcaţiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete etc.) 1%.

Numărul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată (apartamente şi camere de închiriat) în semestrul I 2021 a fost de 6.700, cheltuielile acestora în România fiind de 4,9 milioane de lei. Din totalul cheltuielilor efectuate în România de turiştii nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată în semestrul I 2021 se evidenţiază: cheltuielile pentru cazare (26,8%), cheltuielile făcute în baruri şi restaurante (26,1%), cheltuielile pentru transport (23,3%) şi cheltuieli pentru activităţi culturale, sportive şi pentru petrecerea timpului liber (10,5%).

Ads

Din totalul turiştilor nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată, 82,3% au avut ca scop al călătoriei pe cel particular, iar 17,7% pe cel profesional. Din călătoriile în scop particular, ponderi mai importante au avut călătoriile de tranzit (21,7%), iar din cele profesionale, afacerile (88,2%).

În primele şase luni din 2021 turiştii nerezidenţi cazaţi în unităţile de cazare privată şi-au organizat în mare parte pe cont propriu călătoria în România (95,2% din total), utilizând ca mijloc de transport avionul (35,0%), autoturismul propriu (33,6%), autocarul şi autobuzul (4,6%), trenul (12,2%) şi alte mijloace de transport (14,6%).