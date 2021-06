Se ieftinesc apelurile fixe si mobile, de la 1 iulie

Tariful de terminare a apelurilor mobile va fi cu aproape 8% mai mic fata de cel practicat pana in prezent FOTO Pixabay

Tarifele pentru apelurile fixe vor scadea la 0,078 eurocenti/minut iar cele pentru apelurile mobile se vor reduce la 0,7 eurocenti/minut, incepand cu data de 1 iulie, informeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM).



Aceasta masura se aplica conform prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei Europene, ce stabileste tarifele maxime de terminare care vor putea fi aplicate de operatori.

Ads

Regulamentul Comisiei Europene este obligatoriu si se aplica direct, fara a necesita transpunere in legislatia nationala.

Potrivit sursei citate, incepand de la 1 iulie, tariful de terminare a apelurilor mobile va fi cu aproape 8% mai mic fata de cel practicat pana in prezent si va fi perceput de catre toti operatorii de telefonie mobila desemnati cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile in propriile retele publice de telefonie.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Astfel, Regulamentul Comisiei Europene stabileste si tarifele pentru urmatorii ani, ce se vor aplica si in Romania: 0,55 eurocenti/minut (in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022), 0,4 eurocenti/minut (in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023) si 0,2 eurocenti/minut (de la 1 ianuarie 2024).

In ceea ce priveste apelurile fixe, tariful maxim va fi cu aproximativ 20% mai mic in comparatie cu situatia de la ora actuala. Acelasi Regulament european prevede o noua scadere a tarifului maxim pentru terminarea apelurilor fixe de la 1 ianuarie 2022, cand se va ajunge la 0,07 eurocenti/minut.

Tariful de terminare reprezinta pretul platit de un furnizor de servicii de telefonie altui operator in reteaua caruia este terminat apelul efectuat de proprii utilizatori. Acest pret se regaseste in tariful perceput utilizatorului final care initiaza apelul, precizeaza ANCOM.