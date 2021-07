Tinerii fermieri din diaspora, care vor sa acceseze fonduri europene pentru instalarea in mediul rural, mai pot depune cererile la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), pana luni la ora 16:00, a anuntat institutia AFIR.

Sesiunea de primire a cererilor de finantare pentru submasura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), dedicata celor din diaspora, a fost prelungita pana la data de 5 iulie, termenul initial de inchidere fiind 4 mai 2021.

Alocarea financiara pentru aceasta sesiune continua a fost de 20 milioane de euro. Pragul de calitate pentru perioada mai-iulie este de 25 de puncte.

Potrivit AFIR, pana la data de 4 mai, au fost depuse 172 de proiecte a caror valoare insumeaza 6,9 milioane de euro. Pana la atingerea plafonului de depunere a proiectelor mai sunt disponibile fonduri in valoare de 23 de milioane de euro.

Sprijinul public acordat prin PNDR 2020 pentru instalarea tinerilor fermieri este 100% nerambursabil, in valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, in functie de dimensiunea exploatatiei agricole.

Finantarea se acorda tinerilor fermieri sub forma de suma forfetara in doua transe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in functie de implementarea corecta a planului de afaceri, fara a depasi trei ani (cinci ani pentru exploatatiile pomicole) de la semnarea documentului.

Acordarea sprijinului va fi proportionala cu gradul de indeplinire a Planului de Afaceri.

Sesiunea de primire a proiectelor dedicata tinerilor fermieri din diaspora a fost deschisa pe 4 ianuarie 2021.