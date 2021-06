In ultima saptamana, membrii coalitiei de guvernare au venit rand pe rand cu mai multe declaratii legate de alocatiile copiilor, care mai de care mai controversate, doar, doar vor reusi sa atraga atentia romanilor de la faptul ca nu vor mari alocatiile la 1 iulie 2021, asa cum chiar ei au promis.

Epopeea declaratiilor controversate a fost inceputa de Raluca Turcan, chiar saptamana trecuta, intr-o emisiune televizata, atunci cand a afirmat ca "sunt copii in Romania care nici macar nu miros alocatiile pe care statul le da pentru ca parintii sau apartinatorii le cheltuie pe altceva".

Si chiar daca este de accord cu faptul ca alocatiile trebuie sa creasca, aceasta spune ca totul se va face dupa un calendar bine stabilit, pe care tot coalitia de guvernare l-a schimbat.

"Da, alocatiile trebuie majorate si le vom majora. Va exista un calendar clar, nu doar de dublare, ci de crestere constanta a acestor alocatii, dar prioritatea noastra acum este ca orice majorare de alocatii sa fie completata si de alte servicii care sprijina si copiii si familiile sa iasa din saracie. Daca sunt familii care traiesc din alocatie, acestea trebuie sprijiite, fie cu asistenta sociala mai buna, de calitate, fie cu gasirea de locuri de munca", a afirmat ministrul Muncii.

Declaratiile ei au fost sutinute si de deputatul Florin Roman care spunea ca foarte multi din zona rurala fac multi copii si alocatia devine principala forma de sursa de venit a familiei, care nu se duce in educatia copilului, ci in zona consumului de alcool si tutun.

Tot acesta este de parere ca oferirea de tichete pentru alimente, calatorie sau imbracaminte ar putea fi o solutie buna.

UDMR vine cu solutia neconstitutionala

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, iese la rampa cu o "solutie" care este neconstitutionala, problema ce a fost rezolvata acum 15 ani. Acesta propunea o diferentiere a alocatiilor pentru copii in functie de veniturile familiilor.

"Am vorbit de alocatii pentru copii, ramane varianta Senatului. Asta inseamna ca cresterea de 20% se va operationaliza incepand cu 1 ianuarie. Noi am propus o schimbare de filosofie pentru alocatiile copiilor, sa legam de venituri si sa fie deductibila din impozitul dupa venit", a afirmat Kelemen Hunor.

Celalalt vicepremier al Romaniei, Dan Barna, i-a sustinut declaratia liderului UDMR.

"A fost si varianta pe care domnul Hunor a prezentat-o, aceea de a veni cu o varianta imbunatatita, prin care sa cream un mecanism in care resursele sa fie directionate pentru acei copii care au nevoie. Este un subiect care a fost deschis de colegii de la UDMR si am zis ca vom discuta pe o astfel de formula, nu s-a inaintat mai mult, analizam si o astfel de variante", a spus liderul USR PLUS.

Dar, potrivit Deciziei nr. 227/2006 a CCR "norma constitutionala inscrisa in cap. II privind drepturile si libertatile fundamentale nu prevede si nu permite, in definirea subiectilor dreptului la alocatiile acordate de stat, nicio alta conditie in afara aceleia ca beneficiarii sa fie copii. Aceasta consacrare a dreptului copiilor la ocrotire speciala, sub forma alocatiilor acordate de stat fara nicio discriminare, corespunde principiilor generale care stau la baza statului roman, prevazute in art. 1 alin. (2) din Constitutia Romaniei".

PSD: Coalitia fura din banii copiilor

PSD continua atacul si acuza coalitia de guvernare ca fura din buzunarele copiilor suma totala de 2,1 miliarde, pe care ar fi trebuit sa le plateasca in intervalul 1 iulie 2021 - 1 iulie 2022.

"Prin neacordarea transelor promise, Citu si Orban fura la fiecare copil cu varsta intre 2 si 18 ani cate 522 lei, iar de la fiecare copil sub 2 ani sau cu dizabilitati - cate 1.044 lei. Tot in campania electorala, PNL si USR promiteau, pe toate vocile, ca imediat dupa alegeri vor taia de la pensiile speciale si vor da banii la copii. Dupa 6 luni de guvernare, nici nu au taiat pensiile speciale - dimpotriva, tocmai au amanat pentru finalul lui 2023 - dar nici nu au mai dat majorarile promise copiilor. PSD se va opune acestui furt national din banii copiilor", anunta social democratii.

Gabriela Firea incepe "razboiul" de pe Facebook

Din functia de prim-vicepresedinte al PSD, Gabriela Firea anunta ca PSD va depune un proiect de lege legat de alocatiile copiilor.

Astfel ca social democratii cer ca acestea sa fie majorate la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati.

"Depunem, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege care sa oblige Guvernul cinic sa majoreze imediat alocatiile la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati. Ce ar mai fi de spus despre decizia celor de la putere de a anula majorarile la alocatiile pentru copii? Trist! Dupa ce Citu si Orban au promis inainte de alegeri ca vor esalona in 5 transe dublarea alocatiilor adoptata de PSD, acum anunta ca anuleaza doua dintre acestea. Spun ca nu au 2,1 miliarde de lei pentru copii, dar aloca prin PNRR 2,9 miliarde de lei pentru unul din sponsorii de partid. Citu si Orban fura peste 500 de lei din buzunarul fiecarui copil intre 2 si 18 ani si peste 1.000 de lei de la cei sub doi ani sau cu dizabilitati", a scris Firea pe Facebook.

Orban vine si spulbera orice speranta

Dupa toate aceste declaratii care mai de care mai controversate si mai populiste, presedintele PNL vine si distruge orice speranta de majorare a alocatiilor anul acesta.

"Alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022. Aceasta este decizia coalitiei, indiferent de ce amendament a fost aprobat astazi. De la 1 ianuarie 2022, alocatiile vor creste cu 20%, plus indexarea curenta cu inflatia, conform legii", a afirmat Orban.

Potrivit lui, se va gasi solutia legislativa astfel incat de la 1 ianuarie 2022 sa creasca alocatiile cu 20%.

"Indexarea este prevazuta in lege, se indexeaza cu rata inflatiei, este un proiect de lege inaintat de colegii mei din PNL. (...) Noi am luat decizia in cadrul coalitiei ca sa creasca alocatiile de la 1 ianuarie 2022 cu 20%, cincimea respectiva", a conchis Ludovic Orban.