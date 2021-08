Tribunalul Alba a emis recent o sentință care privește procesul intentat de austriecii de la HS Timber (parte a grupului Schweighofer) Gărzii Forestiere și Poliției Române.

Procesul vizează o acțiune a autorităților române din noiembrie 2019. Atunci, 78 de containere ale firmei HS Timber, conținând 3.500 de metri cubi de lemn procesat, în valoare de 800.000 de euro, au fost confiscate în portul Constanța.

Autoritățile portuare au contestat actele de export prezentate, acuzând că societatea voia să folosească o firmă-tampon pentru a eluda plata taxelor către statul român, pentru vânzarea mărfii în Japonia, Arabia Saudită și Kuwait.

HS Timber a contestat contravenția și s-a ajuns la procesul încheiat definitiv prin sentința din 20 iulie 2021. Judecătorii de la Tribunalul Alba au decretat că amenda este justificată, iar marfa va fi confiscată și valorificată de statul român.

Fostul parlamentar Mihai Goțiu consideră că sentința, care poate fi consultată aici, are caracter istoric.

"Nu valoarea amenzii în sine, nici cantitatea de lemn confiscată sunt cele care atrag atenția în acest caz (deși nu sunt de neglijat- e vorba de lemn procesat în valoare de sute de mii de euro), cât, mai ales, câteva paragrafe din motivarea instanței, din care citez: “Protecția mediului înconjurător este o obligație de la care nu se mai poate sustrage nimeni, dacă omenirea dorește ca viața pe planetă să continue fără producerea unor dezastre ecologice de mare amploare (…) În calitatea sa, de mare procesator de material lemnos, petenta intimată are obligația respectării cu strictețe și fără nicio abatere, a actelor normative mai sus menționate și care reglementează diferite aspecte ale activității pe care o desfășoară”", arată Goțiu într-o postare pe Facebook.