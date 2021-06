2.000 de aplicatii in prima zi in platforma de inscriere pentru schema HoReCa

Ministerul Economiei anunta, miercuri, ca schema HoReCa a demarat cu succes, la aceasta ora fiind finalizate 2.000 de aplicatii in platforma de inscriere. Unii aplicanti au intampinat dificultati in a identifica un expert contabil, astfel ca baza de date va fi actualizata cu cu peste 2.500 de nume pentru a facilita intocmirea documentelor.

"Schema HoReCa prezinta un mod facil de aplicare si se desfasoara exclusiv online. O parte dintre firmele care au incercat ieri sa aplice au intampinat insa greutati in identificarea expertului contabil sau a auditorului care a certificat diferenta de cifra de afaceri pentru CAEN-uri. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a raspuns ieri solicitarilor venite din partea aplicantilor si a facut in timp util o procedura prin care s-au putut verifica expertii contabili sau auditorii pe care aplicatia nu i-a gasit automat in bazele de date furnizate de asociatiile profesionale Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) si Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) administratorului platformei, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS)", a transmis, miercuri, Ministerul Economiei.

Ministerul a descoperit impreuna cu conducerea Corpului expertilor contabili ca baza de date cu experti contabili pusa la dispozitie initial de CECCAR omitea un numar de aproximativ 2.500 de experti contabili. Acestia vor fi introdusi in baza de date a platformei de inscriere la actualizarea din aceasta noapte.

"In fiecare noapte, la ora 23:00, se actualizeaza baza de date a expertilor contabili si auditorilor din platforma. O alta eroare, cauzata de un separator in baza de date a auditorilor, furnizata de CAFR, a fost corectata in aceasta dimineata. Informam aplicantii ca, chiar daca au contract cu o firma de contabilitate sau de audit, nu pot selecta in aplicatie firme de audit sau de contabilitate din baza de date. Trebuie sa selecteze numele expertului contabil sau al auditorului financiar care a semnat digital raportul aferent aplicarii la masura", a mai transmis Ministerul.

Ministerul precizeaza ca toate cererile de adaugare in baza de date sunt centralizate de operatorii call-center si sunt verificate cu CECCAR si ASPAAS - CAFR pentru a existasiguranta ca cei care nu se regasesc in platforma sunt autorizati.

Perioada in care firmele pot aplica se incheie in data de 20 iulie. Firmele pot aplica oricand in aceasta perioada, pentru ca la finantare nu conteaza numarul de ordine. Schema este pro-ratata, iar numarul de ordine la inscriere nu confera niciun avantaj. Masura HoReCa reprezinta un ajutor de stat finantat integral de la bugetul national pentru firmele din domeniu.

Ajutorul reprezinta 20% din diferenta de cifra de afaceri din 2019 si 2020, a firmelor din HoReCa.

Bugetul schemei este de 2,5 miliarde de lei (credite de angajament), iar creditul bugetar curent este de 1 miliard de lei.

Este estimat sa aplice un numar de aproximativ 30.000 de firme.