Cum pot primi bani de la stat patronii din industria HoReCa. Schema de ajutor, lansata marti de Ministerul Economiei

Ministerul Economiei lanseaza, marti, schema de ajutor pentru HoReCa, iar inscrierea se va putea face de la ora 10.00, pana in 12 iulie, la ora 20.00. Intr-un tutorial, Ministerul Economiei explica pasii care trebuie urmati pentru inscriere.

"Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului anunta lansarea etapei de inscriere in cadrul schemei "Horeca" prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare", a transmis Ministerul Economiei.

Formularul electronic de inscriere in cadrul "schemei Horeca" va fi activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro, incepand de marti, 29 iunie, ora 10.00.

Formularul de inscriere va ramane activ timp de 10 zile lucratoare de la demararea inscrierii, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, respectiv luni, 12 iulie, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de inscriere.

"Pandemia COVID-19 reprezinta un soc major pentru economia globala, dar si pentru economia nationala. In acest context, industria turistica, structurile de cazare, structurile de alimentatie, agentiile de turism, este printre cele mai afectate ramuri ale economiei nationale.Acest lucru a fost cauzat de restrictiile impuse de Guvernul Romaniei in timpul starii de urgenta si in timpul starii de alerta", se arata in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 224/2020.

Schema vizeaza acordarea unor ajutoare financiare "in cuantum de 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN prevazute la art. 3 alin (2), in anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro la nivel de intreprindere. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe".

Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent in lei. Sumele se asigura de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie si/sau din fonduri externe.

Schema se deruleaza pana la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzatoare urmand a fi realizata pana cel tarziu la data de 30 iunie 2022, in limita creditelor bugetare.

Prin implementarea masurii se estimeaza acordarea de ajutor de stat unui numar maxim de 74.000 de beneficiari.