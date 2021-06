ANPC: zmeu cu soriceii, miel cu lupii. Cazul sobolanilor care mananca un covrig in vitrina Mega Image

Poza cu cei doi sobolani care mancau dintr-un covrig sau gogoasa de pe raftul unui magazin Mega Image din Bucuresti au facut inconjurul internetului, ieri, toata lumea intrebandu-se unde sunt autoritatile cu competente in control.

Paul Anghel, directorul general al ANPC a explicat pentru Ziare.com, cum s-a desfasurat firul actiunii si cam ce ar urma sa pateasca Mega Image in conditiile de fata.

"O echipa de comisari ANPC sau deplasat la punctul de lucru respectiv al operatorului economic Mega Image situat undeva in zona 1 Mai. La data si ora la care echipa a ajuns la punctul de lucru acesta era inchis, adica activitatea era oprita in zona respectiva", ne-a spus Anghel.

Potrivit lui, pe geanul magazinului deja era un afis prin care Mega Image isi cerea scuze pentru disconfortul creat, si anunta ca ar urma sa se deschida, chiar astazi.

"Din perspectiva ANPC-ului in mai putine lucruri de facut sigur ca si celelalte institutii ale statului cu competente in domeniu si aici ma refer la ANSVSA si la DSP au trimis echipe acolo. S-a incheiat un document un proces verbal de constatare a contraventiei la fata locului, a fost lasata o invitatie pentru administratorul reprezentant imputernicit al Mega Image si probabil ca undeva pe marti se va inmana procesul verbal de constatare a contraventiei si se va si lua la cunostinta continutul procesului verbal", ne-a transmis oficialul ANPC.

Acesta spune ca, cei de la Mega Image deja au facut deratizarea acolo si au igienizat locul.

"Inteleg ca a existat o firma angajata pentru acest lucru. In functie de ce documente mi se aduc marti vedem ce masuri se pot lua in continuare. Trecand peste faptul ca acest incident se poate intampla in orice magazin, cei doi sobolani trag un semnal de alarma pentru toate magazinele nu numai pentru Mega Image. Acest lucru se poate intampla si in alte locuri si este mai bine sa prevenim decat sa sa combatem", a declarat Paul Anghel.

De la inceputul anului nu au mai fost astfel de cazuri, in schimb, au existat unele cu niste gandaci intr-o zona de panificatie, tot de la un operator economic.

"De asemenea, in anii trecuti, am mai avut niste cazuri cu niste rozatoare la agenti economici din panificatie", a conchis directorul general al ANPC.

Desi ANPC admite ca pot aparea probleme de igiena la produselor de panificatie neambalate, institutia s-a opus, de-a lungul timpului, reglementarii comertului cu acest tip de alimente.

Daca la Mega Image ANPC spune ca "ancheteaza", institutia s-a aratat mult mai neinduratoare, de-a lungul timpului, cu alti comercianti, mai marunti. In istoria recenta, a ramas vie memoria sezonului estival 2019, cand institutia a facut razii ample pe Litoral, inchizand si amendand drastic mici comercianti proprietari de gogoserii, covrigarii sau alte mici afaceri de alimentatie publica. Motivele au fost asemanatoare cu cele constatate la Mega Image, insa masurile aplicate nu se par sa se bucure de aceeasi masura.