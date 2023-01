România, între țările europene cu cele mai mari scumpiri ale alimentelor în ultimii doi ani

România se află pe locul șapte în UE în privința creșterii prețurilor alimentelor în perioada 2020 – 2022.

Începând cu 2015, anul luat de Eurostat ca punct de pornire pentru a calcula inflația pentru produsele alimentare, România a avut a opta cea mai mare majorare de prețuri din UE.

Ads

Se poate remarca faptul că țările din Europa de Sud - Est au avut cele mai mari creșteri de prețuri din UE în privința produselor alimentare.

Mult peste media europeană

Creșterile de prețuri la alimente au fost de 34,61% în UE în perioada 2015 – 2022, cele mai mari majorări fiind înregistrate în Ungaria (96,56%), Lituania (65,55%), Bulgaria (61,08%), Letonia (58,24%), Estonia (56,28%), Polonia (53%), Slovacia (52,76%), România (51,6%) și Cehia (48,4%).

După plutonul de nouă țări est-europene urmează pe locul 10 în privința scumpirilor la alimente Germania, cu un procent de 39,8%.

La polul opus, cea mai mică inflație la alimente în perioada amintită a fost înregistrată în Irlanda (4,7%), Cipru (15,84%), Finlanda (20,395), Grecia (22,36%), Italia (23,2%), Danemarca (23,8%) și Franța (24,79%).

Prețurile la energie, influență determinantă

Ads

Majorările de prețuri la produsele alimentare au înregistrat avansuri considerabile în Uniunea Europeană perioada 2020 – 2022, ani marcați de mai multe crize consecutive și suprapuse: pandemia, criza energetică, războiul, inflația care a crescut la niveluri fără precedent în țările europene.

Sub influența puternică a exploziei prețurilor din energie, indicii prețurilor de consum au crescut puternic în toată Europa.

În România, datele publicate de Institutul Național de Statistică arătau în luna august a anului trecut o inversare a tendinței legate de mărfurile care au contribuit cel mai mult la creșterea prețurilor.

Dacă în prima jumătate a anului trecut principalul aport la inflația anuală era adus de mărfurile nealimentare, ca urmare a exploziei prețurilor din energie, ulterior șocul prețurilor ridicate s-a transmis și asupra alimentelor.

În perioada 2020 – 2022, creșterea prețurilor alimentare a fost de 38,43%, a șaptea din Uniunea Europeană, în condițiile în care media UE s-a ridicat la 25,68%.

Ads

Tot țările est-europene au fost afectate cel mai tare de majorările de prețuri la alimente și în ultimii doi ani: Ungaria (plus 78,23%), Lituania (plus 52,37%), Letonia (plus 44,28%), Bulgaria (plus 44,16%), Estonia (plus 42,78%), Slovacia (plus 39,73%), România (plus 38,43%), Polonia (plus 34,5%) și Cehia (plus 33,8%).

Urmează Germania, cu un avans la inflației la alimente de 29,8% în perioada 2020 – 2022.

Țările cu cele mai mici creșteri ale prețurilor la produsele alimentare în ultimii doi ani sunt: Cipru (plus 10,41%), Irlanda (plus 11,3%), Luxemburg (plus 16,32%), Franța (plus 16,9%), Italia (plus 17,6%), Finlanda (plus 18,01%) și Danemarca (plus 18,7%).

Trebuie remarcat că din totalul de 51,6% al avansurilor de prețuri la alimente din România, în perioada 2015 – 2022, 38,43% s-au petrecut în ultimii doi ani.