România, țara europeană cu cea mai mare creștere a prețurilor la energie. Consilier BNR: ”Chiar din ianuarie ne-am trezit cu inflația peste noi”

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România a înregistrat o creștere a prețurilor la energie care nu s-a observat în alte țări din Uniunea Europeană și că această creștere accentuată va continua și în 2022.



„România trebuie să înțeleagă are ca sursă inflația globală, dar are şi un specific naţional şi anume haosul care s-a produs în liberalizarea preţurilor la energia electrică şi la gaze naturale. Acest haos a ajuns să avem o creștere de 46%. Nicăieri nu mai este o asemena creștere. Nicăieri în Uniunea Europeană nu este o situaţie ca la noi care vine cu multe din urmă şi anume media avuției financiare în gospodăriile populației este cu mult sub media Europeană”, a declarat Adrian Vasilescu la Antena 3.

Acesta mai spune că vor mai fi creșteri și anul viitor: ”Nu se ştie cum va fi la anul. Eu o văd mult peste 5% la nivelul zonei euro, pentru că nu va mai beneficia de ceea ce se numește efectul de bază statistic, adică preţurile foarte mici din urmă”.

Mai mult, susține că România a avut anul trecut cea mai bună poziție în Europa din punct de vedere al pieței de consum, dar că ”ne-am trezit cu inflația peste noi” încă din ianuarie.



”Petrolul a reizbucnit după ce a avut o pauză în decursul anului trecut. Prin martie au fost preţuri scăzute cum nu au mai fost din 1999 la petrol. Chiar în America preţul petrolului a fost zero, negativ. De aceea şi inflația de anul trecut a fost calmă peste tot.

România a avut anul trecut cea mai bună poziție în tabloul european al pieței de consum. O poziție cu nu a avut niciodată şi cum nu a avut nicio altă ţară anul trecut. Şi iată că dintr-o dată, anul acesta, chiar din ianuarie ne-am trezit cu inflația peste noi”, a mai spus consilierul BNR.