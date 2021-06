Romania si Bulgaria sunt din nou pe ultimul loc in UE in privinta inovarii

Romania se afla la 35,09% din valoarea medie a indicatorului calculat pentru UE, fata de 31% in 2014. Potrivit Comisiei Europene, puncte forte ale Romaniei sunt: impactul vanzarilor, digitalizarea si sustenabilitatea mediului. Principalii trei indicatori includ exporturile de produse medium si high-tech, rata de penetrare a internetului in banda larga si cheltuielile de capital de risc. Cresteri recente ale performantelor au fost observate in domeniul co-publicatiilor internationale stiintifice, a celor mai citate publicatii, a doctoranzilor straini, a ratei de penetrare a internetului in banda larga si a IMM-urilor inovatoare care colaboreaza cu altele.

Comisia a publicat luni Tabloul de bord european privind inovarea 2021, care arata ca performantele Europei in materie de inovare continua sa se imbunatateasca in intreaga UE. In medie, performanta in materie de inovare a crescut cu 12,5% din 2014. Se remarca un proces continuu de convergenta in cadrul UE, tarile cu performante mai scazute inregistrand o crestere mai rapida decat tarile cu performante mai bune si reducand astfel decalajul in materie de inovare.

Conform Tabloului de bord regional privind inovarea 2021, aceasta tendinta se aplica inovarii din toate regiunile UE. In peisajul mondial, UE are o performanta mai buna decat competitorii sai precum China, Brazilia, Africa de Sud, Rusia si India, in timp ce Coreea de Sud, Canada, Australia, Statele Unite si Japonia au un avans de performanta fata de UE. Tabloul de bord european privind inovarea din acest an se bazeaza pe un cadru revizuit care include noi indicatori privind digitalizarea si durabilitatea mediului, aliniind tabloul de bord la prioritatile politice din UE.

Pe baza punctajelor obtinute, tarile UE se incadreaza in patru grupe de performanta: lideri in materie de inovare, inovatori puternici, inovatori moderati si inovatori emergenti.

Suedia continua sa fie liderul UE in materie de inovare, urmata de Finlanda, Danemarca si Belgia, cu performante in materie de inovare cu mult peste media UE.



Grupurile de performanta tind sa fie concentrate geografic, liderii in materie de inovare si cei mai puternici inovatori situandu-se in vestul si nordul Europei, iar majoritatea inovatorilor moderati si emergenti in sudul si estul Europei.

In medie, performantele in materie de inovare ale UE au crescut cu 12,5 puncte procentuale incepand din 2014. Performanta a crescut cel mai mult in Cipru, Estonia, Grecia, Italia si Lituania.

Cinci state membre au inregistrat o imbunatatire a performantei de 25 puncte procentuale sau chiar mai mult (Cipru, Estonia, Grecia, Italia si Lituania). Patru tari membre au inregistrat o imbunatatire a performantei cuprinsa intre 15 si 25 puncte procentuale (Belgia, Croatia, Finlanda si Suedia). Pentru opt state membre, performanta s-a imbunatatit intre 10 si 15 puncte procentuale (Austria, Cehia, Germania, Letonia, Malta, Tarile de Jos, Polonia si Spania). Celelalte 10 tari membre au inregistrat o imbunatatire a performantei cu pana la zece puncte procentuale.

Comparand media UE cu o selectie de concurenti la nivel mondial, tara cea mai inovatoare este Coreea de Sud, cu 36% peste scorul UE in 2014 si cu 21% peste scorul UE in 2021. UE se situeaza inaintea Chinei, Braziliei, Africii de Sud, Rusiei si Indiei in tabloul EIS din acest an, in timp ce Canada, Australia, Statele Unite si Japonia au un avans de performanta fata de UE.

Performanta in materie de inovare a crescut, incepand cu 2014, in 225 de regiuni din totalul celor 240. De-a lungul timpului, a avut loc un proces de convergenta a performantelor regionale, manifestandu-se diferente de performanta tot mai mici intre regiuni.

Cea mai inovatoare regiune din Europa este Stockholm (Suedia), urmata de Etela-Suomi (Finlanda) si de Oberbayern (Germania). Hovedstaden (Danemarca) ocupa locul al patrulea, iar Zurich (Elvetia) ocupa locul al cincilea.

"Inovatiile europene precum tehnologiile care stau la baza noilor vaccinuri impotriva COVID-19 au fost esentiale pentru combaterea si depasirea actualei pandemii. Imbunatatirea performantelor in materie de inovare ale UE este un semnal foarte pozitiv. Investitiile in inovare inseamna investitii in capacitatea noastra de a ne afla in avangarda tehnologica pentru o economie si o societate durabile, digitale si reziliente", a afirmat Thierry Breton, comisarul pentru piata interna.

La randul sau, Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, a declarat: "Angajamentul Europei fata de inovare este demonstrat de imbunatatirea continua a performantelor sale in materie de inovare. Toate statele membre si regiunile investesc mai mult in inovare, iar decalajul in materie de inovare din UE este in scadere. In sprijinul capacitatii de inovare a Europei, Orizont Europa va promova excelenta si va sprijini cercetatorii si inovatorii de varf sa impulsioneze schimbarile sistemice necesare pentru a asigura o Europa verde, sanatoasa si rezilienta".