Cel mai mare operator feroviar privat, din Romania, Regio Calatori, se retrage de la 1 iulie de pe ruta Gara de Nord - Aeroportul Otopeni. Astfel, ruta va mai fi operata doar de CFR Calatori si de Transferoviar Calatori.

"Stimati calatori, In data 30.06.2021 trenurile R-E 16057, R-E 16056, R-E 16059 si R-E 16058 in relatia Bucuresti Nord Gr A - Aeroport H. Coanda T1 si retur se anuleaza. Incepand cu data 01.07.2021, trenurile Regio Calatori in relatiile: Bucuresti Nord Gr A - Aeroport H Conda T1 si retur; Bucuresti Nord Gr A - Ploiesti Sud si retur NU MAI CIRCULA", arata un anunt al Regio Calatori.

Anuntul vine in contextul in care ministrul Transporturilor anunta, la jumatatea lunii iunie, ca peste 1.000 de pasageri pe zi circulasera, in ultima saptamana, cu trenul intre Gara de Nord si Aeroportul International Henri Coanda (Otopeni).

Linia ferata dintre Gara de Nord si Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti a fost inaugurata in data de 13 decembrie 2020. Legatura era asigurata de 72 de trenuri (36 de perechi), care apartin SNTFC CFR Calatori, Regio Calatori si Transferoviar Calatori.

Ministrul Drula pune la indoiala eficienta liniei de metrou pana la Otopeni

Pe de alta parte, ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a spus ca se pune problema utilitatii magistralei de metrou spre Otopeni, asa cum a fost ea proiectata, deoarece nu face direct legatura cu viitorul terminal al aeroportului Henri Coanda. In plus, de la statia Tokyo pana la Otopeni, metroul ar strabate zona cu cea mai scazuta densitate a populatiei din Bucuresti.

"Se pune problema daca aceasta investitie de 700 de milioane de euro este utila in aceasta forma. Bucurestenii au mare nevoie de alte linii de metrou, ca magistrala M5, care traverseaza de la est la vest Bucurestiul, continuarea de la Gara de Nord spre sud a liniei M4, chiar si de linia M7, acea diagonala din Colentina pana in Rahova. Sunt linii necesare, care unesc cartiere cu densitate mare de oameni. Densitatea de la statia Tokyo la Aeroportul Otopeni este cea mai mica din Bucuresti", a spus ministrul, conform Digi 24.

"Toate acestea ridica intrebari asupra fezabilitatii. La liniile de metrou nu costa doar constructia, costa operarea foarte mult. Cea deschisa in Drumul Taberei costa 175 de milioane (de lei, n.r.) pe an, recuperam 25 de milioane din bilete, deci 150 este subventie", a spus el.

"Trebuie sa investim cu cap. Expertii Bancii Europene de Investitii ne ajuta sa investim cu cap", a adaugat ministrul.

Nu este prima data cand ministrul pune la indoiala utilitatea acestei magistrale de metrou, in forma sa actuala. In luna februarie, el arata ca metroul ar face pana la Gara de Nord 35 de minute, ar avea 14 opriri si nu ar face legatura cu viitorul terminal, in timp ce durata calatoriei cu trenul este de doar 20 de minute.

"M6 se face. Se va face cel putin pana la Sectorul 1, faza 1 pana la Baneasa. Despre sectorul care vine de la Baneasa pana la aeroport suntem intr-un proces de reevaluare la nivelul ministerului, pentru ca trebuie sa vedem exact fezabilitatea proiectului, daca forma este cea mai buna, pentru ca vom avea un terminal care va prelua, conform studiului de fezabilitate din 2008, intreg traficul aeroportului, va fi undeva la trei kilometri in partea cealalta a pistelor, iar metroul, asa cum e proiectat, nu se leaga acel terminal", a spunea Drula.

Eco-Civica: Daca nu au metrou, nimeni nu merge cu bagajul la gara sa urce apoi in tren

Referitor la retragerea Regio Calatori de pe ruta Bucuresti-Otopeni, Asociatia Eco-Civica transmite ca probabil ca si celalat operator privat se va retrage din cauza numarului extrem de mic de calatori, iar singura solutie viabila ar fi metroul.



"De CFR nu ne facem probleme pentru ca la ce gaura creaza in bugetul de stat, operarea pe aceasta ruta e mic copil.

Probabil ca si celalalt operator particular se va retrage din cauza numarului extrem de mic de calatori.

Eco-Civica i-a scris ministrului transporturilor de ce e necesar metroul pana la aeroportul Otopeni, pentru ca zona de birouri este foarte dezvoltata iar Capitala da cei mai multi calatori aeroportului, sumar vorbind.

Noi am observat mentalitatea actuala a bucurestenilor: daca au metrou, o buna parte il folosesc, cu exceptia pandemiei.

Daca nu au metrou, nimeni nu merge cu bagajul la gara sa urce apoi in tren.

Nu, fie iau taxi de-acasa la aeroport, fie cineva ii duce cu masina.

Nimeni nu merge nici cu transportul in comun de suprafata pentru ca sta foarte mult in trafic si nu stii daca te incadrezi in check-in.

Asa ca varianta metroului este cea mai plauzibila si, mai ales, necesara", a aratat ONG-ul, intr-o postare pe Facebook.

Un singur tren transporta in medie 14 calatori, in contextul in care pe aceasta ruta circula zilnic 72 de trenuri, cu capacitate de 70 de locuri sau de 110 locuri, scrie Ecomedia.ro.