Cine este prima actrita din Romania care si-a lansat NFT-uri

Actrita antreprenoare Ada Gales a lansat o serie de 5 NFT-uri, sub forma de video, in cadrul Romanian Design Week, premiera fiind marcata de o reuniune restransa a creatorilor de continut, a artistilor si a antreprenorilor din domeniul inovatiei digitale.

Phoenix Experience este numele sub care s-au lansat cele 5 NFT-uri - Iubire, Fericire, Abundenta, Magie si Echilibru, nume deloc intamplatoare, fiindca ele exprima cele mai importante 5 emotii si stari in care Ada Gales crede si pe care le are transpuse in lumanari parfumate din ceara naturala, in business-ul We Are Phoenix.

"Sunt 5 video care reprezinta emotiile transmise prin lumanarile business-ului We Are Phoenix, pentru ca ne-am dorit ca, in combinatie cu arta, oamenii sa poata interactiona cu produsul, sa se intalneasca cu ceva din ei si sa rezoneze cu atributul fiecarei lumanari. In acelasi timp insa, NFT-urile sunt si despre creativitate, amuzament si interesul pentru new media, business si sustinerea artistilor. E o poveste in sine, de > ", a declarat Ada Gales.

Aceasta spune ca NFT-ul ei preferat este Iubirea.

"Dupa acest video si dupa ce am investit intr-o lumanare, poate noi toti ne vom intreba cum e cu planeta, cu plasticul, cu iubirea, cu cei din jur", a mai declarat Ada Gales.

Ce este NFT si cum functioneaza

Non Fungible Token (NFT) este un jeton criptografic pe un anumit blockchain, in cazul de mai sus, se foloseste blockchainul Ethereum. Acesta este un activ unic, spre deosebire de Bitcoin care este jeton fungibil, adica nu este unic.

Spre exemplu, faimoasa picture Mona Lisa poate fi un token non-fungibil pentru ca este unica. Astfel ca, NFT-urile nu sunt interschimbabile, ele pot actiona ca dovada a autenticitatii si a proprietatii in domeniul digital.

Majoritatea NFT-urilor fac parte din blockchain-ul Ethereum. Ethereum este o criptomoneda, dar blockchain-ul sau accepta si aceste NFT-uri, care stocheaza informatii suplimentare care le fac sa functioneze diferit de, sa zicem, o moneda precum Ethereum.