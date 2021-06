INS: Preturile de consum s-au majorat cu 0,5% in mai fata de aprilie

Preturile de consum au mai crescut cu 0,5% in mai, fata de aprilie, iar rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in mai, de la 3,2% in aprilie, potrivit Institutului National de Statistica (INS).

"Preturile de consum in luna mai 2021 comparativ cu luna aprilie 2021 au crescut cu 0,5%. Rata inflatiei de la inceputul anului (mai 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 3,1%. Rata anuala a inflatiei in luna mai 2021 comparativ cu luna mai 2020 este 3,8%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iunie 2020 - mai 2021) fata de precedentele 12 luni (iunie 2019 - mai 2020) este 2,8%", afirma reprezentantii INS.

Ce s-a ieftinit cel mai mult in mai

Cu toate acestea, alimentul care s-a ieftinit cel mai mult este cartoful, al carui pret a scazut cu 32%, fata de luna aprilie 2021, potrivit statisticilor INS. Acesta este urmat de toata gama citricelor, care au cunoscut un declin al pretului de circa 11%.

Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iunie 2020 - mai 2021) fata de precedentele 12 luni (iunie 2019 - mai 2020) determinata pe baza IAPC este 2,3%.

Rata anuala a inflatiei Indicelui Preturilor de Consum se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare si va atinge nivelul de 4,1% in luna decembrie, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei publicat de Banca Nationala a Romaniei.

"Ulterior publicarii Raportului din luna martie s-au materializat unele presiuni inflationiste semnificative, induse preponderent de componentele cosului de consum aflate in afara controlului politicii monetare - indeosebi pe segmentul preturilor combustibililor, dar si al celorlalte componente ale grupei bunurilor energetice (energie electrica si gaze naturale)", anunta BNR.

In schimb, pentru rata anuala a inflatiei de baza (CORE2 ajustat), revizuirile sunt relativ minore, aceasta urmand sa atinga 2,8% in decembrie 2021 si 3% in decembrie 2022.

"In aceste conditii, rata anuala a inflatiei IPC se va inscrie pe o traiectorie pronuntat ascendenta in lunile urmatoare, atingand 4,1% in luna decembrie. Natura preponderent temporara a socurilor anticipate pentru acest an, va implica ulterior efecte de baza favorabile, urmand ca rata anuala a inflatiei IPC sa coboare pana la 3% la finele anului 2022", se spune in raport.