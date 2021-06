O ordonanta de urgenta adoptata de Guvern saptamana trecuta rezolva dublarea preturilor de vanzare si chiriilor locuintelor ANL, din 2020, si previne o noua majorare de pret, a anuntat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila pe 24 iunie.

"Nu se mai ia in considerare aceasta valoare de inlocuire, sunt si apartamente construite acum 20 de ani, ele s-au amortizat intr-un fel, si-atunci, mecanismul pe care noi l-am propus si Guvernul l-a aprobat, are in vedere pretul de constructie al apartamentului pe care il ocupa tinerii, din care se scade amortizarea, adica nivelul chiriei aplicate, pentru ca este un venit care deja s-a incasat de-a lungul timpului. Se aplica un coeficient de indice al localitatilor, pentru ca nu poate fi acelasi pret in capitala tarii ca intr-un oras din provincie si se aplica o inflatie la acest mecanism, a detaliat ministrul.

Ministrul Cseke Attila a precizat ca reglementarile de pana acum nu veneau in sprijinul tinerilor, ci aveau doar scopul de a vinde apartamentele din imobilele mai vechi, construite cu costuri mai mici, la preturi similare unora noi.



Cseke Attila a dat cateva exemple: "O locuinta din Bucuresti, sectorul 2, cu o suprafata de 90 mp, construita in 2009, care in 2019 costa 144.747 lei, iar in 2020 a costat 242.721 lei, in urma actului normativ ar ajunge sa coste 150.092 lei. Iar o locuinta ANL din Cluj-Napoca, construita in 2003, cu o suprafata de 62 mp, care in 2019, a costat 97.378 lei, iar in 2020 aceasta suma a crescut la 161.832 lei, ar costa 86.215 lei."

Ministrul Dezvoltarii a declarat, in luna mai, ca anul trecut s-a inregistrat "o crestere exponentiala a pretului locuintelor ANL pentru tineri, de pe o zi pe alta".

"Noi vrem sa dam mesajul ca aceste locuinte sunt construite pentru tineri. (...) Avem in vedere posibilitatea de acces a tinerilor la aceste locuinte, si atunci mecanismul pe care il propunem, si care este prevazut in actul normativ, este acela de a porni de la pretul de constructie, din care sa scadem amortizarea acestui apartament, inclusiv chiriile platite in perioada scursa, (pret - n.r.) pe care il ponderam cu un indice al localitatii", a spus Cseke Attila.