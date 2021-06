Preturile petrolului au atins luni cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani

Preturile petrolului au urcat luni si au atins cele mai ridicate niveluri din mai mult de doi ani, sustinute de redresarea economica si de perspectiva de crestere a cererii, in contextul intensificarii campaniilor de vaccinare in lume, transmite Reuters.

Cotatia petrolului Brent a crescut luni pana la 73,64 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel atins din aprilie 2019.

Pretul petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat pana la 71,78 dolari pe baril, un maxim dupa octombrie 2018.

"Cei doi indici majori ai petrolului sunt tranzactionati aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimii doi ani si jumatate, pe fondul unui mix al optimismului referitor la cerere si limitele aplicate productiei de catre OPEC+", a declarat Stephen Brennock, analist la firma de brokeraj PVM.

Traficul rutier isi revine la nivelurile anterioare pandemiei in America de Nord si majoritatea Europei, iar numarul curselor aeriene este in crestere, odata cu relaxarea restrictiilor impuse in timpul pandemiei, determinand cresteri ale cotatiilor petrolului in ultimele trei saptamani.

Optimismul investitorilor a fost alimentat si de summitul G7, unde cele mai bogate tari ale lumii au incercat sa dea o imagine de cooperare pe temele majore, cum ar fi redresarea din pandemie si donarea a 1 miliard de doze de vaccinuri pentru tarile sarace.