Pretul energiei electrice creste cu peste 10% de la 1 iulie pentru consumatorii care nu au contracte pe piata libera

Pretul energiei electrice va creste de joi, 1 iulie, cu procente cuprinse intre 3% si 13% pentru consumatorii casnici care nu au semnat inca un contract de furnizare pe piata libera.

De la 1 ianuarie 2021, piata de electricitate s-a liberalizat total, iar preturile nu mai sunt reglementate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

Ads

Fiecare consumator este liber sa aleaga orice companie de pe lista cu cei peste 60 de furnizori licentiati. Pe site-ul ANRE exista un comparator de preturi unde se gasesc toate ofertele, pe judete, in ordinea crescatoare a preturilor.

Cei care nu semneaza noi contracte si pur si simplu nu fac nimic vor ramane in asa-numita piata de serviciu universal, adica vor primi in continuare energie de la vechiul lor furnizor, la un pret care este mai mare decat cel din piata libera.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Termenul de 1 iulie 2021 a aparut pentru ca, la 1 ianuarie, lumea nu era pregatita pentru liberalizare, cei mai multi nici nu auzisera de asta si nu stiau ce sa faca, asa ca autoritatile si furnizorii au venit cu ideea unui discount care s-a aplicat la factura in primele sase luni ale anului. In aceasta perioada, oamenii din serviciul universal au primit acelasi pret ca si cei din piata libera.

Peste jumatate din consumatori casnici sunt deja in piata libera, concurentiala, a anuntat vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, in urma cu doua zile. Pentru ceilalti pretul va creste cu 3% - 13%.

"La 1 ianuarie, dintre cei 8,9 milioane de consumatori, circa 3 milioane erau deja cu contracte noi semnate, deci o treime din consumatori. In primele cinci luni ale acestui an, alti 1,3 milioane consumatori au semnat un contract concurential, am ajuns la o pondere de 48%. Avand in vedere ca suntem la finalul lunii iunie si avem o medie de 200-250.000 de noi contracte, deja putem spune ca la finalul lunii iunie avem peste jumatate dintre consumatorii casnici din Romania cu un contract concurential semnat", a aratat Negy-Bege.

Furnizorii aveau obligatia ca in mai si iunie sa trimita noi informari si sa comunice pretul de la 1 iulie, pentru cei care pana la acea data nu trecusera in piata concurentiala.

"Preturile sunt in crestere, atat pe pietele angro, cat si pe cele cu amanuntul. Pentru cei patru mari furnizori de ultima instanta, de la 1 iulie, va fi o crestere intre 3 si 13%, vorbim strict de pretul energiei", a precizat oficialul ANRE.

Ads

Consumatorii de energie isi pot schimba oricand contractele sau furnizorii, iar cresterea de preturi de acum este legata de conjunctura internationala a pietei, fara legatura cu liberalizarea, a spus, la randul sau, Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER), intr-o conferinta de presa sustinuta marti.

"1 iulie este un moment important, pentru ca se termina o abordare in care furnizorii din propria initiativa si la sugestia autoritatilor au decis sa ofere discount consumatorilor care nu optasera pentru schimbarea furnizorului sau tipului de contract. Insa 1 iulie nu este sfarsitul lumii. Oamenii isi pot schimba oricand contractele la energie si furnizorii si cel mai important este sa stie ca nu ramane nimeni fara energie, va fi continuitate in alimentare", a spus Lungu.

De ce creste pretul

Reprezentantii furnizorilor au aratat ca preturile din piata de energie din Romania sunt in crestere in linie cu ce se intampla cu toate marfurile de care depinde pretul energiei si la fel se intampla cu pretul energiei in toata Europa. Asadar, scumpirea nu are legatura cu liberalizarea care se intampla acum in Romania.

Ads

Astfel, pe Piata pentru Ziua Urmatoare a bursei de energie din tara noastra, pretul in iunie 2021 a fost 289 lei pe MWh, mai mare cu 141% fata de de iunie 2020 (120 lei pe MWh).

Cotatiile la energie electrica din contractele pentru intregul an urmator sunt, in iunie 2021, de 360 de lei (73 de euro) pe MWh, in crestere cu 40% fata de aceeasi luna a anului trecut, cand era 253 lei pe MWh (52 euro).

Spre comparatie, in Germania, pretul mediu era in iunie 2021 de 71 de euro pe MWh, in crestere cu 78% fata de iunie 2020, cand era 40 de euro pe MWh.

"Pretul energiei este mare acum in primul rand din cauza pretului certificatului de emisii, care a ajuns la 55 de euro, fata de 25 de euro anul trecut. De ce conteaza? Pentru ca, daca astazi pretul certificatului este 55 de euro, pretul energiei pleaca de la acest nivel, nu mai pleaca de la zero, iar tranzactiile se fac la pretul marginal. Adica si Hidroelectrica va vinde energie tot la pretul acesta, nu la altul mai mic, pentru ca acesta este pretul pietei", a explicat presedintele Asociatiei Furnizorilor.

Ads

Pe piata din Romania, oferta cea mai ieftina pentru consumatorii casnici este de 246 lei pe MWh in iunie 2021, in scadere cu 1% fata de oferta care era cea mai ieftina in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 250 lei pe MWh, potrivit datelor din comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE.

Cea mai scumpa oferta este de 370 de lei pe MWh in iunie 2021, fata de 370 de lei pe MWh in aceeasi luna a anului trecut.

"Unii au spus ca vinovati pentru cresterea preturilor sunt furnizorii, eu vreau sa discutam si suntem foarte deschisi sa aratam ca de fapt e o conjunctura de piata care se manifesta in toata Europa, cel putin in zona noastra. De fapt liberalizarea de la 1 ianuarie 2021 este o reliberalizare, insa acum doi ani lucrurile s-au intamplat bine, pentru ca exista o tendinta de scadere a preturilor. Acum fiind tendinta de crestere si pe fondul celebrei ordonante 114, lucrurile nu au fost asa simple", a aratat Lungu.

Atentie la contractele pe care le semnam!

Marea majoritate a consumatorilor sunt interesati de pret, insa, daca pretul e prea mic, inseamna ca exista un risc mare si atunci trebuie sa fim foarte atenti la clauzele contractului pe care il semnam.

Ads

Cand ne alegem o oferta, foarte important este sa stim cat consumam pe luna. Daca avem un consum mediu spre mare, adica in jur de 100 kWh sau peste, cea mai potrivita este o oferta cu un abonament pe langa pretul energiei. Daca incheiem un contract pentru o locuinta unde stam doar periodic, spre exemplu, iar consumul e redus, atunci cel mai bine este sa alegem o oferta fara abonament.

Odata ce ne hotaram asupra uneia sau mai multor oferte, trimitem un mail la respectiva companie sau companii, pentru a solicita o oferta nominala. Furnizorii au termen legal 15 zile pentru a trimite un raspuns, insa, de regula, fac acest lucru in urmatoarele 2-3 zile.

Contractul trebuie citit cu mare atentie si, de asemenea, foarte important este sa ne interesam care sunt modalitatile companiei de comunicare cu clientii: exista site, call-center, aplicatie mobila, reprezentanta sau magazin, unde se gasesc fizic acestea, precum si modul de plata a facturii.

Este bine sa cautam si un istoric al acelei companii, mai ales daca nu este un nume prea cunoscut, pentru a vedea care au fost pana acum relatiile cu clientii sau daca au existat amenzi pentru incalcarea legii.

Ads

Romania era ultima tara din Uniunea Europeana care nu liberalizase pana acum piata de electricitate. Acest lucru era obligatoriu prin legislatia europeana, iar Romania a cerut mai multe derogari de-a lungul anilor, acesta fiind ultimul termen posibil pentru a finaliza procesul