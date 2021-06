Piata criptomonedelor este in cadere libera, aceasta incepand in weekend si accentuandu-se si mai mult ieri. Mart, 22 iunie, nu este o zi diferita pentru principalele monede digitale din lume, avand in vedere ca isi continua deprecierea in ritm sustinut.

Acest lucru a fost prezis, in urma cu cateva zile, de catre Michael Burry. Numele poate nu va spune nimic, daca nu ati vazut filmul "The Big Short" despre criza economica din 2008 si nici daca nu sunteti investitori.

Michael Burry este unul dintre cei mai proemninenti investitori, dar si unul dintre putinii oameni care a prezis caderea burselor si pietelor financiare din lume in 2008. Pe atunci nimeni nu l-a luat in seama.

De data aceasta, Michael Burry a anuntat ca piata criptomonedelor va suferi o cadere abrupta, la fel cum vor cadea si "meme-actiunile" precum AMC sau GME. Pe contul sau de Twitter, pe care l-a inchis dupa acest anunt, Burry facea referire la "cea mai mare cadere a pietelor (mother of all crashes)".

Si chiar daca sunt pe scadere criptomonedele, tot sunt cel putin 100% peste nivelul la care au inceput anul, in marea lor majoritate.

La fel se poate spune si despre actiuni precum AMC care este pe o crestere de peste 2500% fata de anul trecut, in timp ce GME nu are o majorare de aproape 1000%.

Kiyosaki a anuntat acelasi lucru

Robert Kiyosaki, autorul binecunoscutei carti de educatie financiara "Tata bogat, tata sarac", se asteapta ca Bitcoin sa cada pana la 24.000 de dolari inainte de cel mai mare crah din istorie.

"Cea mai mare bula din istorie se face si mai mare. Cel mai mare crah din istorie vine. Cumpar mai mult aur si argint. Astept ca Bitcoin sa scada la 24.000 de dolari. Caderile de piete sunt cele mai bune moment pentru a te imbogati. Aveti grija", a scris Kyiosaki pe Twitter.

Ce cotati au principalele criptomonede acum

Cursul bitcoin a scazut marti, 22 iunie, sub 30.000 de dolari - pentru prima oara de la sfarsitul lui ianuarie, iar criptomoneda este afectata de turbulente in ultimele saptamani si de actiuni ale Chinei impotriva unor mineri locali

Ethereum, a doua moneda digitala din piata, din punct de vedere al capitalizarii, a cazut pentru prima data in saptamani bune sub pragul de 2.000 de dolari. Astfel ca, acum se tranzactioneaza cu 1.890 de dolari la cumparare si cu 1.855 de dolari la vanzare.

Binance Coin, a treia criptomoneda a cazut cu mai bine de 50% fata de valoarea ATH pe care a inregistrat-o. Numai in ultima saptamana aceasta moneda a scazut cu 27% si nu pare ca se opreste prea curand din depreciere. Binance Coin se cumpara cu 270 de dolari si se vinde cu 264 de dolari.

Unii analisti financiari spun ca aceasta cadere, pe langa vestile ce au venit din China, a fost alimentata si de faptul ca majoritatea investitorilor institutionali au inceput sa "scape" de expunerea pe care o au in portofolii pe criptomonede.