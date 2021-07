Managerii romani, convinsi ca in 2021 economia Romaniei va depasi nivelul din 2019

Managerii romani sunt de parere ca economia Romaniei va depasi nivelul din 2019, arata un studiu recent, conform caruia pandemia nu a avut efecte mai grave din punct de vedere economic decat criza din 2008/2009.

Concret, managerii romani sunt convinsi ca in 2021 economia Romaniei va depasi nivelul din 2019, iar companiile in care activeaza vor inregistra in acest an cifre de afaceri mai mari decat in 2019.

Concret, 63,6% din managerii romani sunt de parere ca in 2021 veniturile companiilor lor le vor depasi pe cele obtinute in 2019.

De asemenea, 54,5% dintre respondenti considera ca in 2021 economia Romaniei se va situa peste nivelul din 2019 in timp un procent de 27,3% considera ca in contextul pandemic situatia economica a tarii noastre va regresa la nivelul din 2019.

Nou model de management

Gradul ridicat de incertitudine din pandemie a necesitat adoptarea unui nou model de management in companie pentru 81,8% din cei intervievati.

Pentru comparatie, in criza din 2009 doar 50% din managerii intervievati si-au schimbat modelul de management.

In ceea ce priveste accelerarea procesului de digitalizare in economie pe durata crizei sanitare, 81% din respondenti spun ca in companiile lor au fost automatizate si digitalizate procese, in timp ce in criza din 2009 doar in 9% din companii a fost accelerat procesul de digitalizare.

Bugete de training duble

Peste jumatate (54,5%) din respondenti au afirmat ca firmele in care lucreaza au alocat anul trecut bugete de training si dezvoltare pentru echipa de management, un procent dublu fata de 22,7% in 2009.

Referitor la munca la distanta, 79,3% din managerii chestionati afirma ca firmele vor permite angajatilor sa lucreze flexibil si partial remote si dupa pandemie.