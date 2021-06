Orasele romanesti, cea mai rapida crestere economica din Europa. Bucurestiul, peste Budapesta sau Lisabona

Orasele romanesti au cresterea cea mai rapida din UE, si au propulsat Romania in randul economiilor cu cea mai rapida crestere la nivel mondial. Momentan, Romania a depasit Ungaria ca PIB per cap de locuitor (ajustat la puterea de cumparare). Economic, Bucurestiul este peste Budapesta, Clujul este peste Cracovia, Timisoara este peste Gdansk, Brasov si Constanta sunt peste Katowice sau Porto, arata o analiza a asociatiei UrbanizeHub.



Romania este de departe cea mai dinamica economie din Europa. Intre 2000 si 2019, economia romaneasca a crescut cu 343%, la distanta mare de urmatoarea tara ca performanta - Lituania, cu o crestere de 271% in aceeasi perioada, si la o distanta si mai mare de principalii nostri competitori in regiune - Polonia (155%), Slovacia (133%) si Ungaria (132%).

Ads

Datele Eurostat arata ca Romania a plecat de la capatul plutonului (vezi grafic), dar a recuperat rapid ecartul fata de tarile din regiune, si acum suflam in ceafa Poloniei si Ungariei. Este un parcurs ametitor al economiei romanesti, pe care putini dintre noi l-am constientizat - pe de o parte pentru ca nu toti romanii au simtit aceasta crestere in buzunarul propriu (desi salariul mediu pe economie a crescut de la aproximativ 100 Euro in 2000, la aproximativ 700 Euro in 2021), pe de alta parte pentru ca sectorul public nu a tinut neaparat pasul cu sectorul privat.







Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Orasele care au stiut sa atraga fonduri europene s-au si schimbat la fata (iar cetatenii simt mai bine cresterea economica), in timp ce restul arata, in mare, ca acum 20 ani, chiar daca economia locala a trecut printr-un proces de transformare rapid. Exemplul cel mai emblematic este Bucurestiul. In Barometrul Urban 2020, elaborat de Ministerul Dezvoltarii in cadrul Politicii Urbane, Bucurestiul se plaseaza, in ceea ce priveste gradul de satisfactie al cetatenilor fata de diferite servicii si infrastructura urbana, sub orasele cu 120.000 locuitori - la absolut toate dimensiunile masurate.

Chiar daca nu toate orasele din Romania au avut noroc de primari vizionari si eficienti, majoritatea au avut noroc de un sector privat dinamic. Au fost avantajate orasele mari (cu Bucurestiul beneficiind in ciuda unor adminsitratii nu intotdeauna performante), orasele cu pozitionare geografica avantajoasa (majoritar cele din vestul tarii), orasele cu un mediu academic dinamic si orasele cu adminsitratii performante.

"Fara investitii publice cheie pentru a ajuta si stimula investitiile private in continuare, orasele romanesti nu au cum sa sustina acest ritm de crestere. Bucurestiul este iarasi un exemplu clar in acest sens - cu traficul cel mai congestionat din UE, cu doua ierni cu caldura data cu taraita, cu multe saptamani fara apa calda, cu cladiri ce stau sa cada peste pietoni, si cu marile proiecte de investitii blocate de cateva luni.

Fara investitii cheie in infrastructura si calitatea vietii, orasele romanesti risca sa ramana fara suflu in urmatorii ani sau sa sucombe sub propria greutate. Cand vine vorba de investitii cheie, toata lumea e cu ochii pe cei 80 miliarde de euro in fonduri europene, din care peste 14 miliarde vor fi destinate direct administratiilor urbane. Bineinteles ca aceste resurse sunt vitale, dar nu sunt cele mai importante surse de dezvoltare la indemana oraselor", scriu cei de la UrbanizeHub.ro.

Ads

Atuul principal al oraselor din Romania a fost forta de munca bine pregatita



Cresterea productivitatii individuale in orasele mari din Romania, nu poate fi explicata altfel (nu s-au adus tehnologii inovatoare ca la polonezi, sau know-how mai destept ca la unguri). In tabelul de mai jos se poate observa performanta principalelor zone metropolitane din estul Uniunii Europene.

Ce veti vedea imediat este ca Bucuresti, Cluj, Timisoara, Brasov si Constanta se numara printre cele mai performante zone metropolitane din regiune, in ceea ce priveste PIB-ul pe cap de locuitor. In ceea ce priveste ritmul de crestere, orasele romanesti au inregistrat cea mai accelerata dinamica din Europa. De exemplu, orasele secundare din Romania, au o performanta (atat ca valoare a PIB-ului pe cap de locuitor, cat si in ceea ce priveste ritmul de crestere) net superioara oraselor secundare din Ungaria. Ceea ce inseamna, ca pe un astfel de trend, Romania a ajuns, cel mai probabil, sa aiba acum un PIB pe cap de locuitor (ajustat la puterea de cumparare) peste cel al Ungariei.

Ads









FMI estimeaza o redresare puternica a economiei romanesti in 2021



Fondul Monetar International estimeaza, pentru 2021, o redresare economica puternica in Romania, cu un avans al Produsului intern brut real de 7 procente. Reprezentantii FMI precizeaza, totusi, ca schimbarile negative neasteptate in ceea ce priveste evolutia pandemiei reprezinta riscul principal de nerealizare a prognozei.

"Pentru anul 2021 este preconizata o revenire puternica a PIB-ului real, de 7 procente. Revenirea economica a Romaniei pare a fi cea mai rapida in randul tarilor UE incepand din trimestrul 4 al anului 2020. Se anticipeaza ca o recolta agricola mai buna va sustine productia ulterior, in cursul acestui an. Riscul principal de nerealizare a acestei prognoze este cel al unor schimbari negative neasteptate in evolutia pandemiei, inclusiv din cauza aparitiei unor noi tulpini ale virusului, eficientei mai reduse in timp a vaccinului sau refuzului de vaccinare din partea populatiei", precizeaza comunicatul remis de FMI in urma incheierii consultarilor pe Articolul IV.

Ads

Expertii institutiei financiare internationale arata, in context, ca economia romaneasca a facut fata relativ bine crizei COVID-19, iar contractia PIB din 2020 indusa de pandemie a fost considerabil mai redusa decat media UE.

"Aceasta a reflectat in parte o incidenta initiala mai limitata a focarelor virusului si valuri ulterioare de infectare de durata scurta, ce nu au necesitat o a doua inchidere la nivel national a economiei. Masurile eficiente din domeniul sanitar si o demarare timpurie a campaniei de vaccinare au contribuit si ele la aceasta situatie. Important, populatia si mediul de afaceri au beneficiat de o relaxare coordonata a politicii fiscale si monetare, fapt ce a contribuit la limitarea recesiunii economice si a cresterii somajului. Aceasta a fost o schimbare binevenita fata de masurile de inasprire a politicilor pe care Romania le-a aplicat in crizele economice anterioare", explica sursa citata.