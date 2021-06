Neimpozitarea salariului minim vine cu pericole pentru intreaga economie

Neimpozitarea salariului minim a aparut din nou in discutiile din coalitie, numai ca nici una dintre solutiile identificate de econommisti nu prea ajuta Romania. Potrivit ministrului Economiei, Claudiu Nasui, se va pune in aplicare un proiect pilot pentru neimpozitarea salariului minim care va fi aplicat in doar doua sectoare de economie: agricultura si HoReCa.

"Povara fiscala mare asupra celor mai mici salarii este una dintre cauzele majore ale gonirii romanilor de pe piata oficiala a muncii si chiar din tara. Prea multi oameni traiesc in saracie cu toate ca muncesc 40 de ore pe saptamana. Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim din UE, romanii facand salariul aproape jumi-juma cu statul. La fiecare leu castigat, statul opreste aproape 45 de bani", a declarat ministrul Economiei, in cadrul emisiunii "Interviurile lui Vitalie".

Nici o solutie nu prea pare buna pentru Romania

Chestionat de Ziare.com, analistul financiar Adrian Codirlasu, a afirmat ca in Romania salariile mici sunt o problema si vedem cum se pleaca extrem de mult afara.

"O mare parte din aceste plecari sunt determinate de salarii, dar mai sunt o mica parte care pleaca datorita serviciilor sociale care sunt primite la destinatie. Din acest motiv, clar, salariile trebuie sa creasca, dar acum sa vedem cum facem acest lucru, fie neimpozitandu-le, fie impozitandu-le mai putin pe unele", ne-a spus vicepresedintele CFA Romania, asociatie de analisti financiari.

Potrivit lui, daca reducem impozitarea exact acum cand Uniunea Europeana ne-a adus aminte ca trebuie sa coboram deficitul bugetar sub 3% va fi o problema cu sustenabilitatea.

"Daca le marim, acest lucru se va duce si in inflatie. Cred ca acestea sunt solutiile, iar dintre cele doua rele trebuie sa alegem raul cel mai mic. Mai avem o problema: o mare parte din salariati lucreaza pe salariu minim pe economie, iar aici s-ar putea sa fie si o problema de evaziune fiscala, din acest motiv ar trebui marit si numarul de controale in acest domeniu", a afirmat Codirlasu.

Din punctul sau de vedere, prea multi salariati din Romania lucreaza pe salariul minim pe economie. Pe langa evaziunea fiscala acesta mai vede o alta problema care ar putea sa apara. Aici se refera la muncile necalificate care sunt mult prea multe iar puterea de negociere a angajatilor este mult prea mica, din acest motiv, ei se aleg cu salarii mult prea mici.

"Aici este normal ca statul sa intervina in favoarea lor. Acum, un trend in Uniunea Europeana este sa lege salariu minim pe economie de salariu mediu pe economie, si practic, atunci cand salariu mediu pe economie creste, sa creasca si salariul minim pe economie. O alta modalitate ar fi ca salariul minim pe economie sa fie legat de inflatie, deci se pot gasi solutii de calibrare a acestuia", ne-a mai declarat analistul financiar.

Referitor la impozitare, are sens reducerea impozitarii pentru ca munca este cel mai taxat factor de productie, mai ales in Romania unde avem o taxare de peste 40% din salariul brut. Pentru aceasta suma nu se primeste o contraprestatie in schimb, de fapt, nu prea se primeste nimic, este de parere Codirlasu.

Ministrul Muncii: Salariul minim pe economie e mic

Pe de alta partea, in urma cu doua saptamani, ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca salariul minim pe economie este mic, insa acesta trebuie crescut intr-un mod predictibil.

"Consider ca in Romania nivelul salariului minim este mic, dar, in acelasi timp, acesta trebuie crescut intr-un mod predictibil astfel incat mediul economic sa-l poata sustine pe termen lung si sa creasca direct proportional cu productivitatea muncii", a declarat Turcan.

De asemenea, Turcan afirma ca isi doreste o crestere a productivitatii muncii, a produselor cu valoare adaugata mare si a numarului de investitii, astfel incat sa fie posibil si un nivel mai bun al salarizarii.