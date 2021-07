Functiile de conducere din Ministerul Economiei vor fi reduse cu 39%, iar cele de executie cu 30%, a anuntat miercuri ministrul de resort, Claudiu Nasui, care a precizat ca acesta va fi unul dintre cele mai importante eforturi de taieri de posturi din randul institutiilor statului din ultimii zeci de ani.

"Ministerul Economiei va fi reformat, intr-unul dintre cele mai importante eforturi de taieri de posturi din randul institutiilor statului din ultimii zeci de ani. Reducem 39% din functiile de conducere si 30% din cele de executie, printr-un plan pe care l-am pus la punct saptamanile acestea. Actualul Minister al Economiei este rezultatul multiplelor despartiri si comasari de ministere. Ministere inutile create numai pentru a oferi sinecuri in negocieri politice. De aceea, Ministerul Economiei a ajuns sa aiba foarte multe structuri si, mai ales, foarte multi sefi", a scris, pe Facebook, Claudiu Nasui.

El a aratat ca statul roman e masiv supra-dimensionat, iar in ultimii ani numarul de bugetari si de institutii noi in Romania a crescut pentru ca fiecare politician a vrut sa-si creasca puterea, posturile si bugetul la dispozitie pe spatele contribuabilului.

"De aceea cheltuielile statului au tot crescut. De aceea am ajuns sa avem mii de structuri, institutii si agentii inutile. Le cunoastem bine pe cateva dintre ele: institute ale levantului, academii de cercetare, agentii fara numar si pentru orice motiv etc. Sunt efectiv sute de astfel de structuri infiintate doar pentru a da posturi de conducere unor personaje conectate politic si pentru a salariza activ de partid. Toate acestea din banii nostri. A venit vremea sa reformam acest stat.

Nu este nevoie de atatia sefi si directori in Ministerul Economiei. Avem nevoie de un stat mic si concentrat pe ce trebuie sa faca. Unul care sa genereze cheltuieli mai mici pentru contribuabili si birocratie mai putina. Prin aceasta reorganizare reducem functiile redundante si departamentele care nu si-au aratat niciodata utilitatea. Romania va fi puternica in momentul in care politicienii realizeaza ca banii contribuabililor sunt sacri. Nu avem voie sa-i risipim. Mai ales cand statul ne ia jumatate din salariu, iar asta fara sa punem la socoteala TVA si accize. Daca vrem sa reducem povara fiscala, mai ales pe munca, trebuie sa reformam statul si sa ii reducem cheltuielile", a subliniat ministrul Economiei.

Potrivit organigramei publicate de site-ul institutiei, Ministerul Economiei are 839 de posturi dintre care 123 in reteaua economica externa.