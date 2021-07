In patru ani in care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro pentru Programul Tomata FOTO Unsplash

Programul "Tomata" a avut "impact zero" in patru ani in care s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, pentru ca importurile de rosii au crescut in toata aceasta perioada, iar programul a fost fraudat "in foarte multe locuri", sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.

Prezent, vineri, pe 2 iulie, intr-o vizita in judetul Arad, ministrul a fost intrebat despre sprijinirea producatorilor de tomate in spatii protejate, Adrian Oros aratand ca programul anterior, denumit "Tomata", nu a avut impactul dorit, astfel ca din acest an exista un program care se adreseaza si altor legume crescute in spatii protejate.

"Programul "Tomata" s-a desfasurat pe o perioada de patru ani, s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, iar impactul a fost zero, in sensul ca in fiecare an, statistic, importul de tomate a crescut. De aceea, la cererea legumicultorilor, incepand de anul acesta programul se numeste legume in spatii protejate si nu tomate in spatii protejate, pentru ca legumicultorii ne-au spus ca si alte tipuri de legume ar trebui sa beneficieze de acest program de minimis. Iar anul acesta s-au alocat 150 de milioane de lei pentru programul 'Legume in spatii protejate' ", a declarat Adrian Oros.

Ministrul a acuzat ca, "in foarte multe locuri, programul 'Tomata' a fost fraudat masiv". "Doar la un singur control, intr-un singur judet am gasit anul trecut 417 dosare fictive", a precizat Oros.



El a aratat ca actualul program pentru legume va fi evaluat la sfarsitul anului, pentru a se vedea ce impact a avut.



Programul "Tomata" s-a dovedit ineficient de cand a fost infiintat, in 2017, incat importurile de tomate si produse adiacente au crescut de la un an la altul cu cel putin 10%, desi statul a finantat initiativa guvernamentala cu sute de milioane de euro in cei 4 ani.

Anuntat cu surle si trambite, in 2017, de catre presedintele Camerei Deputatilor de atunci, Liviu Dragnea, si de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, care voiau sa "manance romaneste", programul avea ca tinta sa creasca consumul de rosii autohtone si sa le si ieftineasca. Chiar daca in ultimii 4 ani programul Tomata nu si-a atins deloc scopul, el a fost continuat si de actualul ministru al Agriculturii, Adrian Oros.