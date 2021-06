De ce nu pot fi instalate turbine eoliene off-shore in Romania. Ministerul Energiei: Nu stim exact ce institutie poate concesiona suprafata Marii Negre

Investitorii nu pot instala turbine eoliene offshore in Romania, intrucat inca nu se cunoaste cu exactitate care este institutia care ar trebui sa concesioneze companiilor suprafete sau terenuri din Marea Neagra pentru acest tip de activitate, a declarat, luni, Niculae Havrilet, director si expert in Ministerul Energiei, in cadrul unei conferinte de specialitate.

"Romania are un potential foarte mare de instalatii eoliene offshore, vorbim de mii de MW. Banca Mondiala ne ofera sprijinul de a plati o consultanta externa pentru a avea o lege speciala, asa cum exista in alte tari, precum Marea Britanie, Danemarca, Polonia", a spus oficialul ministerial.

Potrivit acestuia, Secretariatul General al Guvernului analizeaza in prezent care este institutia care se va ocupa de concesionarea suprafetelor maritime pentru acest tip de activitate.

"Consideram ca trebuie sa stim exact cine si cum concesioneaza terenurile sau suprafata marina. In Romania nu avem o institutie care sa gestioneze activitatea de concesionare a fundului marii pentru aceste activitati. Nu stim, pentru ca, la randul sau, Secretariatul General al Guvernului a incheiat un contract de consultanta pentru a stabili modalitatea de gestionare a acestui teritoriu de sub suprafata marina. Cand SGG va finaliza aceasta actiune, probabil vom vedea, va fi definita institutia care sa gestioneze zona respectiva", a explicat Havrilet.

El a aratat ca interesul investitorilor este mare, avand in vedere potentialul eolian care exista acolo.

"Este clar interesul marilor producatori de energie eoliana pentru aceasta zona in Romania, aici trebuie sa aduc aminte ca si Hidroelectrica are planul de 300 de MW, interese care vin de la mari companii din Europa, Verbund, de exemplu, care vor o asociere cu Hidroelectrica, sau companii care au lucrat in Danemarca sau Germania in aceste zone, sa investeasca si sa ne arate tehnologia in acest tip de activitati", a mai spus reprezentantul ministerului, prezent la conferinta "Energia postcoronavirus", organizata de Profit.ro.

Acesta se asteapta ca si companiile care au concesionat perimetre petrolifere din Marea Neagra si cauta gaze sa fie interesate si de investitia in sectorul eolian offshore.

"Ei detin deja tehnologii care sa poata instala ferme eoliene. Au platforme, au mijloace de transport, ne asteptam ca aceste companii sa-si manifeste interesul cat mai repede", a precizat Havrilet.

