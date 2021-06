Mai multi sobolani au fost fotografiati "atentand" la produsele de panificatie dintr-un magazin din Capitala. Mega Image a formulat o reactie pentru Radio Europa Libera Romania:

"Ne este cunoscuta situatia si dorim sa acordam scuze clientilor nostri pentru acest incident neplacut. Intervenim frecvent in magazinele noastre cu solutii de deratizare la un interval mult mai des decat prevederile legale, mai ales ca in anumite zone sunt foarte multe surse externe pe care nu le putem controla.

In magazinul nostru din Ion Mincu, care se afla la parterul unei cladiri vechi, ultima deratizare a avut loc in cursul zilei de ieri si, pentru a lua masuri suplimentare, vom inchide astazi magazinul si vom actiona cu un tratament de eradicare mai puternic. Spatiul din magazine este si va fi in continuare igienizat dupa fiecare tratamet pentru a asigura toate conditiile de siguranta alimentara.

Analizam si solutii de izolare completa a magazinelor de sursele externe pentru a ramane in siguranta. Vom lua toate masurile care tin de noi si vom monitoriza in continuare magazinele noastre pentru a preveni incidente de acest fel", au precizat reprezentantii magazinului.

