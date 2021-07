Catalin Drula a anuntat duminica, 4 iulie, ca s-a incheiat asfaltarea pe DN 68A intre localitatile Margina din judetul Timis si Holdea, judetul Hunedoara.

Aceasta portiune de drum de 22 de kilometri suplineste lipsa autostrazii Lugoj - Deva - lotul al doilea pentru care avanseaza demersurile, a mai precizat ministrul Transporturilor.

"Asfaltare incheiata pe DN 68A + avansam pentru Lugoj - Deva, Lot 2. Am fost astazi intr-o vizita pe DN 68 A Margina Holdea, acolo unde, in ultimele luni, s-au facut lucrari de reabilitare. Am vrut sa ma asigur ca ne vom incadra in termenul promis acum 2 luni, pentru finalizarea proiectului: 10 iulie", a scris pe Facebook, Catalin Drula.

Ministrul Transporturilor a mai precizat ca asfaltarea este finalizata pe acest sector de drum si ca mai raman de realizat marcajele.

"Si asa va fi: lucrarile sunt pe ultima suta de metri - asfaltarea este gata si mai ramane pentru saptamana viitoare finalizarea ultimelor marcaje si acostamente.

Ma bucur sa vad ca am reusit sa readucem la un standard decent in cateva luni acest drum, care pana acum a avut parte doar de carpeli si pe care se circula ca in Evul Mediu. Pe circa 4 km a fost nevoie de lucrari mai complexe, de refacere a fundatiei, pentru care s-au folosit, spre exemplu: 7.000 de tone de mixtura asfaltica; 18.000 de tone de piatra sparta; 19.000 de tone de balast; geocompozit antifisura si geocompozit anticontaminare - pe 30.000 de metri patrati. Pe cei aproximativ 6 km care aveau fundatia neafectata, Regionala de Drumuri Timisoara a asternut asfalt nou: 2 straturi + geocompozit antifisura", a mai scris Drula.

Catalin Drula a anuntat, de asemenea, ca avanseaza demersurile pentru realizarea lotului 2 al autostrazii Lugoj - Deva.

"Da, aceste lucrari de reabilitare erau necesare, dar asta este doar o solutie temporara. Trebuie sa inchidem sectorul-lipsa din A1, Lugoj-Deva Lot 2, sectorul tunelelor. Patru ani s-au pierdut pentru acest proiect, pe care l-am deblocat in primavara si, pe 10 mai, s-au depus in sfarsit candidaturile constructorilor la faza de precalificare. Lotul 2 este propus pentru finantare prin PNRR. In saptamanile urmatoare va fi anuntata lista scurta cu primii 6 calificati in cadrul licitatiei", a adaugat ministrul Transporturilor.