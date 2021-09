Licitație pentru construirea unui tronson esențial din Autostrada A7. Fostul ministru Cătălin Drulă anunță depunerea unui număr record de oferte

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, anunță într-o postare pe Facebook începera licitației pentru execuția segmentului Ploiești (Dumbrava)-Buzău al autostrăzii A7.

”Mai exact sunt 13 oferte pentru Lotul I Dumbrava-Mizil, 12 pentru Lotul II Mizil-Spătaru și 14 pentru Lotul III Spătaru-Buzău.

Numărul mare de oferte demonstrează pregătirea temeinică a documentației, precum și importanța proiectului în general.

Autostrada A7 - coloana vertebrală a Moldovei este - un proiect de suflet pentru mine, pentru care m-am luptat încă din 2014, de la momentul dezbaterii Masterplanului de Transport, în 2016 pentru a fi licitată proiectarea la cheie și, mai apoi, în cele 8 luni de mandat la Ministerul Transporturilor.

Ce am făcut concret în acest an împreună cu echipa mea pentru Autostrada A7:



Ads

➡️ am obținut includerea proiectului până la Pașcani în PNRR, securizând astfel finanțarea viitoarelor lucrări;

➡️ am finalizat studiul de fezabilitate, am obținut avizele, acordul de mediu, am realizat exproprierile și am licitat la începutul verii primul sector Ploiești-Buzău;

➡️ am lăsat celelalte sectoare din PNRR într-un stadiu avansat, cu studii de teren în fază finală, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice predate și în diverse etape de aprobare, procedurile de mediu în linie dreaptă, în grafic pentru lansarea licitațiilor de lucrări și pentru aceste sectoare;

➡️ am aprobat traseul și am dat drumul la investigațiile detaliate de teren pe celelalte sectoare Pașcani-Suceava-Siret.

Ne-am asigurat în aceste 259 de zile de mandat că proiectul autostrăzii A7 va fi unul modern, proiectat la standarde de secol 21 și prietenos cu mediul.

Câteva cifre în acest sens din cadrul sectorului Ploiești-Buzău:

➡️ lungime - 63 km;

➡️ 6 noduri rutiere;

➡️ 160 de ha de perdele forestiere;

➡️ 42 de poduri + pasaje;

➡️ 4 spații de servicii moderne, dotate și cu stații de încărcare electrice.

Mă aștept ca evaluarea ofertelor depuse astăzi să se desfășoare extrem de rapid și să avem un câștigător până la finalul anului”, precizează Drulă.