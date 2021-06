De ce se va scumpi energia. Directorul Electrica anunta care e cauza posibilelor cresteri de pret

Investitiile din sectorul energetic se vor traduce in cresteri de preturi, dar solutia pentru resetarea problemei este atragerea de fonduri europene, a declarat, joi, pe 17 iunie, intr-o dezbatere de specialitate, Corina Popescu - CEO Electrica.

"Nu trebuie sa fim naivi si trebuie sa recunoastem ca investitiile din sectorul energetic se vor traduce in cresteri de preturi. Cum putem sa resetam lucrul acesta? Prin atragere de fonduri europene. Noi, la nivelul Grupului, cel putin in ultimii doi ani, avem proiecte pe fonduri europene. Unele sunt mature, suntem in faza de semnare cu autoritatile din Romania pentru accesarea acestor fonduri nerambursabile. Important este sa directionam in principal toate aceste fonduri catre digitalizarea retelei.

Imi doresc sa fim mai mult decat niste simpli ofertanti. Pentru sustenabilitatea business-ului pe termen mediu si lung, cred ca Electrica trebuie sa fie un pic mai curajoasa in a dezvolta propriile proiecte de productie a energiei electrice. Aici avem planuri ambitioase si sper sa se intample asa cum s-au intamplat cu planurile pe care le-am trecut in strategia de dezvoltare a Grupului pentru aceasta perioada. Sunt convinsa ca in sectorul energiei avem oameni valorosi", a afirmat Popescu.

Aceasta este de parere ca liberalizarea brusc a pietei de energie din Romania face ca viitorul sa fie al companiilor flexibile care vor fi nevoite sa ofere si alte servicii, nu doar sa vanda utilitati.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Ads

"Viitorul este acela al companiilor care sunt foarte flexibile si care vor incepe sa vanda servicii asociate, pe langa utilitati. Eu cred ca aceasta liberalizare brusca, desi vorbim despre ea din 2007, ne forteaza sa si actionam in sensul acesta, nu numai sa ne rezumam la a stabili concepte, perceptii. Din ce in ce mai multi clienti isi doresc sa devina prosumatori, sa aiba propria statie de incarcare a masinii electrice in fata casei, sa fie beneficiarii unor servicii complexe.

Cred ca viitorul furnizarii este acela in care un furnizor sa nu fie un simplu vanzator de "utilities", ci si de servicii agregate, complexe, care sa aduca plus valoare catre clientii finali. Pe de alta parte, reteaua de distributie trebuie pregatita sa faca fata acestor provocari. Sunt tari care au avut probleme majore in a-si gestiona retelele de distributie si nu numai, datorita acestei productii distribuite. Fara sa digitalizam reteaua si fara sa implementam sistem de automatizare care sa ne ajute sa controlam toate aceste procese lucrurile nu se pot controla in viitor si cumva trebuie sa mearga intr-un ritm accelerat pe acest segment", a mentionat CEO-ul Electrica.

Ads

Decidenti din industria energetica romaneasca analizeaza, joi, strategiile nationale, europene si corporative in domeniu in cadrul editiei a VII-a a evenimentului Energy Strategy Summit 2021.