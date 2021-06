Raport BNR: Romania are cel mai mare procent de oameni care nu au folosit niciodata internetul

Cand vine vorba de digitalizare, Romania este o tara a extremelor: avem cei mai multi oameni din UE care nu au folosit internetul, dar avem si cel mai mare capital uman de oameni pregatiti in IT. De asemenea, avem printre cele mai mari viteze la internet din lume, dar nu poate ajunge la toti oamenii pentru ca avem competente digitale limitate.

Economia romaneasca se plaseaza pe ultima pozitie in UE din perspectiva serviciilor publice digitale si a gradului de utilizare a serviciilor online, potrivit unui raport annual al Bancii Nationale a Romaniei.

In ultimul caz, datele disponibile pentru anul 2020 releva, totusi, o reducere consistenta a ponderii persoanelor care nu au utilizat niciodata internetul (pana la 14%, cu circa 4 puncte procentuale mai jos fata de 2019), imprimata de nevoia mai pregnanta de a utiliza resursele digitale in contextul restrictiilor de mobilitate.

"Cu toate acestea, nivelul celor care nu au utilizat niciodata internetul este, in continuare, semnificativ peste media tarilor europene. Intr-o maniera similara, Romania se plaseaza pe ultimele pozitii din UE si in ceea ce priveste ponderea persoanelor care utilizeaza internetul pentru activitati care prezinta anumite trasaturi economice, cum ar fi serviciile de internet banking (12%), achizitii sau vanzari online (38%, respectiv 4%) sau care participa de la distanta la cursuri sau acceseaza resurse electronice pentru educatie (8%)", se arata in raport.

Penetrarea deficitara a serviciilor online poate fi pusa pe seama nivelului redus al competentelor digitale ale populatiei, ponderea celor care considera ca au notiuni cel putin elementare fiind de 31% in 2019, fata de media UE de 59%.

Avem foarte multi tineri pregatiti in IT&C

In acelasi timp, singura pozitie din cadrul pilonului care vizeaza calitatea capitalului uman unde economia autohtona performeaza (plasandu-se intre primele 3 state europene, dupa Malta si Irlanda) este cea referitoare la ponderea absolventilor cu specializari universitare (diploma de licenta sau echivalent) in domeniul IT&C.

"Resursa bogata in ceea ce priveste specialistii din domeniu IT&C, precum si perspectiva de a identifica pe plan local potentiali angajati care poseda competente inalte in domenii tehnice (performantele elevilor din Romania la olimpiadele internationale de matematica si informatica reprezinta un element al atractivitatii economiei locale) actioneaza ca un catalizator pentru companiile internationale in domeniul tehnologiei informatiei; un rol important revine si disponibilitatii ridicate a serviciilor de internet de mare viteza, care, printre altele, permite munca de la distanta, element important pentru retentia sau atragerea de noi angajati", se mai arata in raporul BNR.

In acest context, sectorul ITC romanesc a cunoscut o crestere consistenta in ultimi ani, evolutie care il plaseaza peste media tarilor UE in ceea ce priveste contributia la valoarea adaugata din economie, precum si ponderea lucratorilor angrenati in aceasta activitate.

Totodata, numarul de firme care activeaza in domeniu, raportat la populatia totala, este, in linii mari, similar celui mediu consemnat pe plan european.

Firmele noastre din IT, inferioare celor europene

In ceea ce priveste unele trasaturi ale firmelor, o companie din sectorul serviciilor de ITC care opereaza in Romania, genereaza, de regula, o cifra de afaceri inferioara mediei europene, in pofida unei dimensiuni mai ridicate a personalului angajat, ceea ce sugereaza, la o prima vedere, anumite carente la nivelul pozitiei competitive, spune documentul citat.

De asemenea, evaluarea productivitatii din perspectiva valorii adaugate generate de catre un angajat plaseaza firmele locale aproape de valoarea minima consemnata in UE.

"O posibila explicatie pentru aceasta situatie, este data de faptul ca economia romaneasca reprezinta o destinatie importanta pentru companiile internationale din domeniu in scopul relocarii unor componente ale activitatii care presupun un grad mai redus de complexitate", spune documentul.

Intr-adevar, tinand cont de cheltuielile alocate de catre firme pentru remunerarea angajatilor (presupunand ca presiunea concurentiala internationala le determina pe acestea sa plateasca intr-o maniera unitara sarcinile de care au nevoie pentru realizarea bunului final), nivelul productivitatii muncii se repozitioneaza pe un palier substantial mai favorabil fata de media inregistrata pe plan european.

Nici macar nu am folosit banii europeni

Conform situatiei raportate de MFE, pana la 28 februarie 2021 se solicitasera CE sume in valoare de 8,865 mld. euro destinate urmatoarelor programe operationale: PO Regional (2,392 mld. euro), PO Infrastructura Mare (3,722 mld. euro), PO Competitivitate (0,427 mld. euro), PO Capital Uman (1,926 mld. euro), PO Capacitate Administrativa (0,195 mld. euro) si PO Asistenta Tehnica (0,203 mld. euro).

In urma transmiterii aplicatiilor de plata, CE realizase rambursari de circa 7,9 mld. euro la nivelul lunii martie 2021. Astfel, ratele de absorbtie efective (calculate prin eliminarea prefinantarilor) sunt mai reduse in medie cu circa 8 puncte procentuale fata de situatia includerii prefinantarilor.

Mai mult, Romania vorbeste de digitalizare, mai ales de cand autoritatile au realizat Planul National de Rezilienta si Redresare, dar analistii economici nu sunt convinsi ca acesti bani vor fi folositi cu cap.