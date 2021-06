O retea frauduloasa de sapte firme specializate in colectarea si reciclarea deseurilor a fost descoperita de inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala, din cadrul ANAF.

Potrivit ANAF, organizatorii au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul general consolidat al statului.

In scopul sustragerii de la plata obligatiilor prevazute de lege, grupul organizat a disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deseuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos in care pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip "fantoma", inregistrate in judetele Dolj, Hunedoara, Mehedinti, Constanta si Municipiul Bucuresti.

Desi nu aveau personal angajat si nici mijloace tehnice necesare gestionarii deseurilor, cei care operau in spatele acestor firme fantoma raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deseurilor de ambalaje de plastic/PET.

Pe circuit, se interpunea societatea aflata in centrul retelei, specializata in reciclare. Practic, aceasta societate cu sediul in judetul Timis coordona activitatea frauduloasa a intregii retele si raporta operatiuni fictive catre Organizatiile de Implementare a Raspunderii Extinse a Producatorului cu care avea incheiate contracte de administrare a operatiunilor de colectare si valorificare a deseurilor de ambalaje plastic si PET.

Prin crearea acestui circuit tranzactional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operatiunile de colectare si reciclare a deseurilor cu scopul de a sustrage de la plata sumele datorate bugetului general consolidat al statului.

Pentru continuarea cercetarilor si recuperarea prejudiciului cauzat vor fi sesizate organele de urmarire penala competente.