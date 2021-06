Angajati ai Primariei Slobozia, prinsi in timp ce se uitau la seriale pe Netflix in timpul serviciului

In urma unui control in baza informatica de date a Primariei Slobozia s-a descoperit ca functionarii institutiei accesau conturile proprii ale retelelor de socializare sau urmareau seriale pe Netflix.

Accesul la internet al angajatilor catre site-uri care nu au legatura cu activitatea Primariei Slobozia a fost suspendat, potrivit independentonline.ro.



"Am facut in asa fel incat sa renuntam la tot ce inseamna activitati care implica hobby-uri in timpul programului de lucru. S-a limitat accesul la acele platforme si site-uri care nu aveau legatura cu munca... Poate unora nu le convine, dar trebuie sa inteleaga faptul ca lucram pentru cetateni si trebuie sa-i ajutam atunci cand au nevoie de noi! Nu poate fi amanata o solicitare doar pentru ca cineva nu are chef sa-si faca treaba, pentru ca urmareste postarile colegilor pe retelele de socializare sau se uita la filme...", a declarat Dragos Soare, primarul municipiului Slobozia.

Reprezentantii institutiei spun ca angajatii ar putea ramane fara locuri de munca daca vor comite si alte abateri.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

"Li s-a atras atentia, s-au pus file la dosar. Am vazut si noi cine are activitate si cine nu, cu aceasta ocazie. Se va face o analiza mai complexa a acestor cazuri si, in functie de rezultate, acolo unde se va demonstra ca nu exista o activitate de lucru intensa, posturile ar putea fi restructurate!", a avertizatat primarul.