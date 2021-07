Fostul premier francez Fillon se alatura consiliului de administratie al unei mari companii petroliere rusesti

Fostul prim-ministru francez Francois Fillon a fost numit in consiliul de administratie al companiei petroliere de stat rusa Zarubezhneft, conform unei liste publicata de un site web specializat in divulgarea informatiilor comerciale.

Zarubezhneft nu a comentat insa aceasta informatie postata pe site-ul e-disclosure.ru administrat de agentia de stiri Interfax, care a declarat ca Fillon a fost in consiliul de administratie din 28 iunie, scrie dailytimes.com.pk.

Fillon, care conducea guvernul francez sub presedintie Nicolas Sarkozy, intre 2007 si 2012, este seful Apteras, o companie de consultanta pe care a infiintat-o dupa o licitatie prezidentiala ignominioasa din 2017.

Campania sa a fost rasturnata de un scandal de falsuri, pentru care o instanta l-a condamnat in iunie 2020 la cinci ani de inchisoare, trei suspendate. El a lucrat deja cu firme ruse prin intermediul Apteras si a fost nominalizat pentru rolul sau in consiliul Zarubezhneft de catre guvernul de la Moscova in iunie.

Fillon, in varsta de 67 de ani, este doar ultimul dintr-un sir de fosti politicieni europeni in varsta care s-a alaturat companiilor energetice rusesti. Fostul ministru austriac de externe Karin Kneissl, care a dansat notoriu cu presedintele Vladimir Putin la nunta sa din 2018, a fost numit in iunie in consiliul de administratie al Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia.