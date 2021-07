Premierul Citu sustine ca Romania a avut cea mai rapida revenire dupa o criza economica din ultima suta de ani

Premierul Florin Citu a declarat luni ca rata somajului a scazut in fiecare luna din 2021 si a afirmat ca economia Romaniei are, datorita activitatii bune a Guvernului pe care il conduce, "cea mai rapida revenire dupa o criza economica din ultima suta de ani".

"Rata somajului a scazut in fiecare luna din 2021. INS a anuntat ca rata somajului in luna mai a ajuns la 5,5% si la cel mai mic numar de persoane in somaj din martie 2020. O economie in care cresc investitiile si salariile este o economie in care creste numarul locurilor de munca (in mediul privat)", a scris premierul, pe Facebook.

El a adaugat ca economia Romaniei are, datorita activitatii bune a Guvernului pe care il conduce, cea mai rapida revenire dupa o criza economica din ultima suta de ani.

