Ministrul Energiei: 95% dintre romani vor extinderea retelelor de gaze cu finantare din partea statului

Peste 95% dintre romani doresc extinderea retelelor de gaze cu finantare din partea statului, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, citand un sondaj realizat de catre INSCOP Research in colaborare cu think-tank-ul Strategic Thinking Group.

Potrivit sondajului, o majoritate covarsitoare, respectiv 95,8% dintre respondenti, sunt de acord ca statul sa sustina financiar extinderea retelei de distributie a gazelor naturale pe teritoriul Romaniei, chiar daca acestea presupun investitii mari.

"Ceea ce ma bucura foarte mult pe mine este ca perceptia romanilor arata ca este nevoie de dezvoltarea retelelor de gaze naturale fara frica ca ar exista posibilitatea ca importurile sa creasca si sa devenim dependenti de importurile din Federatia Rusa. Ma face sa cred ca politica pe care o avem in acest domeniu, de a finanta in continuare gazul natural, chiar daca in amestec cu hidrogen, suntem in directia buna", a spus ministrul Energiei.

Potrivit oficialului, la Consiliul de ministri UE, tinut recent, tara noastra a obtinut includerea in regulamentul european a retelelor inteligente de gaze in amestec cu hidrogenul.

"La Consiliul de ministri de la Lisabona am reusit sa modificam Regulamentul de transport al energiei si gazelor, sa fie recunoscut de statele membre retelele de transport europene in amestec gaz si hidrogen si ceea ce noi am propus in PNRR, acele retele inteligente de transport gaz si hidrogen, sa fie recunoscute in regulamentul european, precum si producerea de hidrogen nu doar din surse regenerabile, ci din surse low-carbon, adica din energie nucleara. Deci practic am reusit ca Romania sa-si impuna interesele strategice in Consiliul de ministri", a declarat Virgil POpescu.