Analistii financiari prevad ca euro va ajunge 5,01 lei in 12 luni. Cat va fi inflatia si cresterea economica

Analistii financiari prevad un curs de 5,01 lei/euro in 12 luni, o rata medie a inflatiei de 3,75% si o crestere economica de 6,1% la finalul anului. Datoria publica va ajunge la 54% din PIB, iar indicele ROBOR la 3 luni, cel mai folosit indicator pentru credite, va creste la 1,97%.

Datele colectate de CFA arata ca, pentru orizontul de 6 luni, peste 93% dintre analistii inclusi in sondajul lunar anticipeaza un curs de 4,9653 lei/euro, potrivit Asociatiei CFA Society, citata de Ziarul Finaciar.

"Peste 93% dintre participantii la sondaj estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala, nefiind inregistrat niciun raspuns de apreciere pentru RON. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9653, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0183 lei pentru un euro", spun analistii CFA.

In acelasi timp, datele sondajului arata ca deficitul bugetului de stat pentru anul 2021 a atins valoarea medie a anticipatiilor de 6,4%, in timp ce indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, va ajunge la 1,97% in urmatoarele 12 luni.

Totodata, pentru 2021, anticipatiile de evolutie in termeni reali a PIB sunt de plus 6,1%, in timp ce datoria publica ca procent din PIB va ajunge la 54% in urmatoarele 12 luni.

In ceea ce priveste orizontul de aderare a Romaniei la zona euro, analistii CFA Romania estimeaza ca acest lucru se va realiza in 2030