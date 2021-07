Pandemia de coronavirus si-a pus amprenta si asupra transportului maritim de marfuri. Acestea au atins un nivel record la 18 luni, dupa ce, din cauza evolutiei imbolnavirilor de COVID-19, au fost perturbate lanturile logistice in domeniul transportului maritim si a dus cererea la un nivel foarte mare, informeaza AFP.

"Practic ramanem fara nave si containere goale", a declarat Alan Murphy, presedintele firmei de consultanta Sea Intelligence. "Exista un deficit urias de containere goale, care sunt in locul nepotrivit, sunt blocate in porturi si nu in Asia, unde sa fie gata pentru a fi incarcate", a adaugat Murphy.

Ads

Indicele Freightos Baltic Index (FBX), un indicator de referinta cu privire la costul transportului unui container de marfa pe marile rute de shipping, s-a triplat in decurs de un an ajungand la 7.000 de dolari (5.900 de euro) pentru o calatorie din China spre coasta de vest a SUA. Costul unei calatorii spre Europa a depasit 10.000 de dolari, comparativ cu doar 1.600 de dolari in aceiasi perioada a anului trecut.

Alan Murphy spune ca aceasta situatie fara precedent a agravat necazurile din ultimii zece ani, care in opinia sa au fost "nefavorabili pentru companiile de shipping". Din cauza supracapacitatii existente in sector, "companiile au pierdut bani de fiecare data cand au transportat un container".

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Pandemia de COVID-19, care initial a paralizat practic transportul maritim mondial, a provocat "o scadere fara precedent a cererii" in industria de shipping", sustine Didier Rabattu, de la Lombard Odier Investment Managers. In randul consumatorilor americani si europeni s-a inregistrat, insa, o tendinta diferita. Blocati in case in timpul carantinei acestia nu incetat sa mai cheltuie bani la restaurante si pentru a merge in vacanta si, in schimb, si-au folosit fondurile pentru a achizitiona produse manufacturate, majoritatea importate din Asia.

"Imaginati-va cate televizoare puteti cumpara in schimbul unei excursii la schi timp de o saptamana pentru patru persoane", spune Paul Tourret, directorul Institutului francez de economie maritima (ISEMAR).

Aceasta tendinta a fost agravata de perturbarile inregistrate in randul operatiunilor de incarcare si descarcare, de restrictiile impuse de COVID, precum si de evenimente neprevazute precum blocarea Canalului Suez in luna martie.

O consecinta a acestei evolutii este ca proprietarii de nave inregistreaza profituri record. De exemplu, compania franceza de shipping CMA CGM a raportat un profit net de peste doua miliarde de dolari in primul trimestru al acestui an, de 40 de ori mai mult decat in perioada similara a lui 2020.

Ads

Rivalul danez AP Moller-Maersk a raportat, la randul sau, un profit net si mai mare, de 2,7 miliarde dolari in primele trei luni ale anului.

Pretul transportului cu containere maritime depinde de nivelul cererii, dar si de capacitatea existenta la nivelul ofertei pentru a indeplini cererea. "Daca proprietarii de nave vor decide sa intre intr-un razboi al preturilor este un alt factor", a spus Paul Tourret. Niciunul dintre proprietarii de nave nu are interesul ca preturile sa scada. Disciplina lor colectiva trebuie sa fie astazi sa nu reduca preturile", a afirmat Tourret. Potrivit acestuia, situatia ar putea sa se prelungeasca, unul dintre motive fiind nevoia de a transporta bunuri perisabile.

La randul sau, Jean-Marc Lacave, directorul general de la Asociatia Armatorilor din Franta, se asteapta ca situatia sa revina la normal abia dupa primul trimestru din 2022. "Cred ca am atins un nivel maxim. Daca cererea va continua sa creasca, exista un risc semnificativ ca preturile sa inceapa sa creasca din nou, dar suntem mai mult sau mai putin in varful curbei", a apreciat Lacave.

Ads