Dominatia dolarului se apropie de final. Euro si yuanul incep sa-i erodeze suprematia

Planurile geopolitice ale statelor influenteaza direct pietele financiare dupa pandemie. Rusia ar putea lua in considerare decontarea tranzactiilor pentru petrol si gaze in alte monede nationale decat dolarul, precum euro, iar yuanul se intareste si el fata de moneda americana, potrivit unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar in cadrul XTB Romania.

Moneda chineza a atins maximul ultimilor trei ani in raport cu dolarul american. Bancile de stat chineze isi maresc achizitiile de active externe, iar Trezoreria americana suspecteaza ca o parte dintre acestea ar putea fi o interventie de facto.

Dolarul american continua sa reprezinte cea mai puternica valuta pe plan global, dar lupta la varf se inteteste.

Conditiile politice interne, regionale si internationale, pot avea un efect profund asupra preturilor valutelor. Instabilitatea politica poate avea un impact negativ asupra economiei unei natiuni. O tara dintr-o regiune poate stimula interes pozitiv sau negativ intr-o tara vecina si, in acest proces, poate influenta valoarea monedei sale.

"In contextul pandemiei, majoritatea bancilor centrale si guvernelor au recurs la masuri similare - reducerea semnificativa a ratelor de dobanda si "inundarea" pietelor financiare cu lichiditate. Pe masura ce conditiile s-au schimbat si economiile au inceput sa se stabilizeze si sa se redeschida, caracteristicile de tranzactionare s-au imbunatatit iar, in acest moment, traderii sunt concentrati asupra evolutiilor din economie. Totusi, planul geopolitic continua sa fie un factor important", spune Radu Puiu.

Dolarul, instrument de razboi economic

Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat SUA la inceputul lunii iunie ca foloseste dolarul ca "instrument de razboi economic si politic".

In plus, a sustinut ca Rusia ar putea lua in considerare decontarea tranzactiilor pentru petrol si gaze in alte monede nationale, precum euro, in cazul in care administratia Biden continua sa impuna sanctiuni economice specifice.

Vorbind la forumul economic anual de la Sankt Petersburg, Putin a spus ca ar fi o lovitura grea pentru dolarul american daca firmele petroliere din Rusia nu vor mai folosi moneda, dar ca Moscova nu vrea sa recurga la o astfel de solutie. Acest comentariu nu a fost singurul de acest tip.

Rusia a anuntat ca va elimina complet dolarul american din fondul sau de rezerva ce se ridica la 185 miliarde de dolari, urmarind sa-l substituie cu active denominate in euro si aur. Scopul este obtinerea unui grad suplimentar de independenta in contextul sanctiunilor.

Ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, a declarat in cadrul aceluiasi eveniment ca schimbarile ar putea fi asteptate sa fie implementate in termen de o luna, potrivit Reuters.

Randamentele obligatiunilor de stat cresc odata cu economia

Pe de alta parte, pe masura ce conditiile economice se imbunatatesc, randamentele obligatiunilor de stat tind sa creasca.

Randamentele din statele unde se inregistreaza imbunatatiri ale situatiei avanseaza mai rapid decat altele, lichiditatile cautand cel mai ridicat randament, fapt ce ii va determina pe investitori sa cumpere moneda cu cel mai atractiv randament, atrage atentia analiza XTB Romania.

"Aprecierea rapida a yuanului fata de USD a adus din nou in centrul atentiei mecanismul opac de gestionare a ratei de schimb al Chinei, pe masura ce discutiile comerciale dintre cele doua state au fost reluate. China a promis ca nu va mai recurge la manipularea cursului de schimb pentru a obtine un avantaj competitiv, ca parte a primei faze a acordului comercial semnat cu SUA anul trecut. Totusi, administratia de la Washington este ingrijorata ca bancile de stat chineze ar putea actiona ca reprezentanti ai Bancii Populare din China (PBOC) pentru a interveni pe piata", mai spune analistul financiar.

Radu Puiu, atrage atentia ca, ar putea exista motive comerciale intemeiate pentru care bancile de stat chineze isi maresc achizitiile de active externe, dar Trezoreria americana suspecteaza ca o parte dintre acestea ar putea fi o interventie de facto.

In trecut, Beijingul se baza foarte mult pe interventia valutara pentru a controla valoarea yuanului. PBOC achizitiona dolari americani pe piata interbancara de la bancile chineze, transformandu-le in rezerve ale bancii centrale care au devenit cunoscute drept cel mai mare "cufar de razboi" din lume. In schimb, PBOC ar vinde yuani bancilor, care ar fi transmisi catre clienti, tinand astfel sub control aprecierea yuanului.

Banca Populara a Chinei avertizeaza asupra pericolelor economice

La inceputul lunii, moneda chineza a atins maximul ultimilor trei ani in raport cu dolarul american si cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani in raport cu un cos de valute ponderat cu activitatea comerciala. Ca raspuns, PBOC a avertizat asupra potentialelor daune pentru export si asupra riscului de acumulare a unor pozitii speculative care pot duce la crearea unor bule pentru active, accentuand astfel riscurile unei potentiale crize financiare.

Totusi, intrucat China intarzie sa respecte angajamentele din cadrul primei faze a acordului ce prevede achizitii mai mari de bunuri americane, este probabil ca administratia de la Beijing sa incerce sa mentina o atmosfera pozitiva pentru a negocia achizitiile sale. Spre deosebire de scenariul din trecut, China evita utilizarea factorului sau anticiclic pentru a suprima aprecierea yuanului, in principal pentru ca doreste sa ofere un mediu mai bun care sa favorizeze atingerea unor rezultate in cadrul discutiilor cu SUA, se evidentiaza in analiza casei de brokeraj XTB Romania.

Euro a depasit dolarul la tranzatii

In acest context, euro a depasit dolarul american pentru prima data din octombrie in ceea ce priveste popularitatea utilizarii monedei in realizarea transferurilor transfrontaliere, reusind sa obtina cea mai ridicata cota de piata din februarie 2013. Nivelul de popularitate al USD a atins cea mai scazuta valoare din ianuarie.

"Astfel, euro continua sa castige teren drept cea mai buna alternativa pentru USD. Totusi, trebuie subliniat ca dolarul continua sa detina prima pozitie in topul monedelor de rezerva din lume. Conform datelor Swift, yuanul a recastigat locul cinci, surclasand dolarul canadian. Este un avans considerabil pentru moneda asiatica daca tinem cont ca aceasta a fost clasata pe locul 35 in octombrie 2010, cand Swift a inceput sa realizeze aceste statistici", precizeaza analistul XTB, Radu Puiu.

In ciuda anumitor jocuri geopolitice, dolarul american continua sa reprezinte cea mai puternica valuta pe plan global, dar trebuie subliniat ca adesea aceasta titulatura poate fi utilizata impotriva sa in scenarii tensionate, precum este situatia cu Rusia.

Pe de alta parte, yuanul chinez capata tot mai multa tractiune pe plan global, fiind sustinut de evolutia convingatoare a economiei asiatice dar fiind tinut sub control de masurile, directe sau indirecte, ale bancii centrale din China.

Asadar, PBOC pare ca doreste sa arate pietei ca, in cazul in care aprecierea monedei continua, detine numeroase instrumente menite sa reduca din entuziasmul acesteia, subliniind ca piata va esua daca doreste sa faca "pariuri speculative". Ar putea fi considerata o decizie mai degraba simbolica, intrucat, indiferent de modul in care banca centrala va majora costurile, rata yuanului va continua sa avanseze, se mai arata in analiza XTB Romania.