Deficitul bugetat in Romania a urcat la 2,29% din PIB. Soldul este mai scazut cu mai mult de un procent fata de aceeasi perioada a anului 2020

Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 2,29% din Produsul intern brut dupa primele cinci luni al acestui an, de la 1,81% din PIB la sfarsitul lunii aprilie, arata datele publicate vineri, 25 iunie, de Ministerul Finantelor.

Deficitul bugetar, in suma de 26,18 miliarde de lei, este, insa, in scadere comparativ cu soldul negativ consemnat in aceeasi perioada a anului trecut, de 3,68% din PIB.

"Acest rezultat a fost realizat in conditiile in care in perioada ianuarie-mai 2021 cheltuielile de investitii au fost cu 3,88 miliarde de lei mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar platile cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 au fost de 6,56 miliarde de lei (10,44 miliarde de lei, respectiv 0,91% din PIB)", precizeaza Ministerul Finantelor.

Veniturile bugetului general consolidat au insumat 147,36 miliarde de lei in primele cinci luni ale anului 2021, cu 23,2% peste nivelul incasat in perioada similara a anului trecut in timp ce cheltuielile, in suma de 173,55 miliarde de lei, au crescut in termeni nominali cu 9,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

Cresterea veniturilor

In ceea ce priveste cresterea de venituri, Ministerul Finantelor explica faptul ca avansul se datoreaza atat efectului de baza aferent perioadei martie - mai a anului trecut, cand s-au adoptat masuri fiscale menite sa sprijine contribuabilii in contextul pandemiei (preponderent amanarea termenului de plata a obligatiilor fiscale), cat si recuperarii partiale a unor categorii de venituri.

Majoritatea categoriilor de incasari au inregistrat evolutii nominale pozitive, cele mai pronuntate remarcandu-se in cazul TVA, contributiilor de asigurari, fondurilor europene si impozitelor pe proprietate, respectiv impozit pe salarii si venit.

Incasarile din impozitul pe salarii si venit au totalizat 12,05 miliarde de lei in perioada ianuarie - mai 2021, consemnand o crestere de 25,9% (an/an), pe fondul unei majorari de 199,3% a incasarilor din Declaratia unica, de +48,6% a incasarilor din impozitul aferent pensiilor respectiv de +23,6% a impozitului pe dividende. Totodata, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 13,9% - dinamica superioara celei inregistrate de fondul de salarii din economie de 6,9%, ca urmare a accelerarii consemnate in martie - mai (in conditiile bazei reduse de anul trecut), explica sursa citata.

Contributiile de asigurari au inregistrat 51,91 miliarde de lei in primele cinci luni ale anului 2021, in crestere cu 16,3% (an/an). Ca si in cazul impozitului pe venit, evolutia este superioara dinamicii fondului de salarii si se datoreaza atat bazei reduse din martie - mai 2020, cat si recuperarii unor venituri din contributiile aferente anului trecut.

Impozitul pe profit

Incasarile din impozitul pe profit au insumat 8,01 miliarde de lei in primele cinci luni ale acestui an, in crestere cu 16,1% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componenta - incasarile din impozitul pe profit de la agentii economici, cu o dinamica pozitiva de 20,6% (an/an).

Incasarile nete din TVA au inregistrat 29,47 miliarde de lei in primele cinci luni ale anului curent, in crestere cu 46,6% (an/an). In acelasi timp, restituirile de TVA au insumat 10,43 miliarde de lei in perioada analizata, cu 2% peste nivelul inregistrat in ianuarie - mai 2020. Evolutia incasarilor din TVA a fost influentata atat de baza comparabila a lunilor martie - mai 2020 - cand au fost implementate masurile de amanare a termenului de plata a TVA, cat si de recuperarea partiala a TVA aferenta anului 2020.

Veniturile din accize au insumat 13,87 miliarde de lei, in crestere cu 18,9% (an/an). Potrivit MF, incasarile din accizele pentru produsele din tutun au crescut cu 18,2%, evolutie sustinuta si de majorarea accizei la tigarete in medie cu 7,8% . Totodata, incasarile din accizele pentru produse energetice continua sa se redreseze (+18% in primele cinci luni), in conditiile normalizarii consumului de carburanti fata de perioada de referinta.

Veniturile din impozite si taxe pe proprietate au inregistrat 4,70 miliarde de lei in primele cinci luni ale anului 2021, cu 84,8% peste nivelul consemnat in aceeasi perioada a anului trecut. Evolutia se datoreaza atat efectului de baza - ca urmare a prorogarii termenului de plata al impozitelor in 2020 (de la 31 martie la 30 iunie), cat si unor modificari legislative, intrate in vigoare in ianuarie 2021.

Veniturile nefiscale au insumat 9,73 miliarde de lei in ianuarie - mai 2021, inregistrand o crestere de 7,6% (an/an), determinata si de inregistrarea sumelor din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate si donatii au totalizat 10,31 miliarde de lei in primele cinci luni ale anului 2021, in crestere cu 35,9% fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut.

Cheltuieli

Pe partea de cheltuieli, dinamica a fost determinata in principal de cresterea semnificativa a cheltuielilor de investitii pe primele 5 luni (29,9% an/an), in timp ce celelalte cheltuieli au avut un ritm mai lent de crestere (an/an).

Totodata, Ministerul Finantelor arata ca se observa o incetinire a dinamicii cheltuielilor de personal pe primele 5 luni an/an comparativ cu evolutia din primul trimestru.

Astfel, cheltuielile de personal au insumat 46,33 miliarde de lei, in crestere cu 5,3% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Exprimate ca pondere in PIB, cheltuielile de personal reprezinta un nivel de 4,1% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai putin fata de aceeasi perioada a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, platile reprezentand stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 64,96 milioane de lei, precum si alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical si auxiliar implicati in activitatile cu pacientii diagnosticati cu COVID-19 de aproximativ 1,306 miliarde de lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost 22,41 miliarde de lei, in crestere cu 6,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

"O crestere se reflecta la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, de 7,4% fata de anul anterior, determinata, in principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat si pentru decontarea serviciilor medicale in ambulatoriu. De asemenea, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 3,07 miliarde de lei din total bunuri si servicii reprezinta plati pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi si alte produse necesare diagnosticarii si tratarii pacientilor infectati cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si plata pentru vaccinuri impotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistenta sociala au fost de 62,92 miliarde de lei, in crestere cu 10,7% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Evolutia cheltuielilor cu asistenta sociala a fost influentata, in principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflecta si majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului indemnizatiei sociale pentru pensionari garantata de la 704 lei la 800 lei, precum si majorarile privind alocatiile de stat pentru copii incepand cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezinta o crestere a alocatiei cu aproximativ 20% mai mare decat cea platita in luna iulie 2020, precum si cu 1 ianuarie 2021 care reprezinta o crestere a alocatiei cu aproximativ 16% mai mare decat cea platita in luna decembrie 2020.

Masuri cu caracter exceptional

Totodata, ministerul de resort mentioneaza ca se continua platile pe masurile care au fost luate cu caracter exceptional, in domeniul social si economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, pana la sfarsitul lunii mai, s-au platit pe masuri active aproximativ 1,168 miliarde de lei, respectiv 512,79 milioane de lei pentru indemnizatii acordate pe perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului, 164,25 milioane de lei pentru indemnizatii acordate pentru alti profesionisti si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca care intrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 206,26 milioane de lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei parti a salariului brut al angajatilor mentinuti in munca, 36,3 milioane de lei sume acordate angajatorilor pentru incadrarea in munca a unor categorii de persoane, precum si 247,93 milioane de lei indemnizatii acordate pe perioada reducerii temporare a activitatii pentru profesionisti precum si pentru persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, se continua decontarile indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate pentru concedii medicale in scopul diminuarii stocului de plati restante aferente acestora, astfel ca la sfarsitul lunii mai platile au fost de 1,695 miliarde de lei.

Cheltuielile cu subventiile au fost de 2,81 miliarde de lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate catre transporturi, respectiv subventii pentru transportul calatorilor, precum si pentru sprijinirea producatorilor agricoli.

Alte cheltuieli au fost de 2,55 miliarde de lei, reprezentand, in principal, sume aferente titlurilor de plata emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, conform legislatiei in vigoare, burse pentru elevi si studenti, alte despagubiri civile, precum si indemnizatii acordate parintilor pentru supravegherea copiilor pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

Cheltuielile privind proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subventiile de la Uniunea Europeana aferente agriculturii) au fost de 11,42 miliarde de lei, cu 29,2% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost in valoare de 16,88 miliarde de lei, in crestere cu 29,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent cand au fost in valoare de 13 miliarde de lei. De asemenea, se observa o crestere mai accentuata a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentand 52,1% din totalul cheltuielilor pentru investitii pe primele cinci luni ale anului 2021.

Din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au platit 170,71 milioane de lei pentru achizitionarea de produse - stocuri de urgenta medicala, inclusiv scannere termice pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirusul SARS-COV-2.

Tinta de deficit bugetar pentru acest an este 7,16% din PIB, pe cash.