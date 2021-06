La cat a ajuns datoria externa a Romaniei. Suma a crescut cu peste un miliard de euro de la inceputul anului 2021

Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 1,048 miliarde euro de la inceputul anului 2021, la 126,97 miliarde euro, fata de 125,92 miliarde euro in decembrie 2020, arata datele publicate luni, 14 iunie, de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

"In perioada ianuarie - aprilie 2021, datoria externa totala a crescut cu 1,048 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 92,334 miliarde euro la 30 aprilie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,5% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt a inregistrat la 30 aprilie 2021 nivelul de 34,641 miliarde euro (27,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 4,7% fata de 31 decembrie 2020", arata datele BNR.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,4% in perioada ianuarie - aprilie 2021, comparativ cu 20,1% in anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri si servicii la 30 aprilie 2021 a fost de cinci luni, in comparatie cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculata la valoarea reziduala, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2021 a fost de 86,8%, comparativ cu 90,7% la 31 decembrie 2020.

In perioada ianuarie-aprilie 2021, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 4,710 miliarde euro, comparativ cu 2,274 miliarde euro in perioada ianuarie - aprilie 2020. In structura acestuia, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 966 milioane euro, balanta veniturilor secundare si cea a serviciilor au inregistrat excedente mai mici cu 295 milioane euro, respectiv cu 108 milioane euro, iar balanta veniturilor primare si-a transformat excedentul in deficit.

Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde euro (comparativ cu - 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat valoarea neta de 2,199 miliarde euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 133 milioane euro.