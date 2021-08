„Nu există rezultate după criteriile selectate”, mesajul pe care Comparatorul oferte-tip de pe ANRE îl afisează pentru consumatori

După multe luni de la liberalizarea pieței de energie electrică și a gazelor, lumea începe să se dezmeticească cu privire la ce ar însemna acest întreg proces, mai cu seamă din cauza șocului pe care l-au avut cu facturile uriașe ajunse în cutia poștală, oamenii au început să acceseze Comparatorul oferte-tip de pe anre.ro.

Aplicația web interactivă "Comparator oferte – tip de furnizare a energiei electrice" denumită în continuare „Comparator” este creată de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) „cu scopul de a pune la dispoziţia utilizatorilor racordați la sistemul energetic național un instrument independent, echidistant și noncomercial care să permită compararea ofertelor de furnizare a energiei electrice”, precizează autoritatea.

Ads

Spre surprinderea noastră, în urma unui experiment care a durat 45 de minute, pe ceas, cu net la viteza foarte bună, cu atenție după ce am consultat „Ghidul” și „Tutorialul de utilizare” a comparatorului, am citit inclusiv „Termenii și Condițiile”, am completat toate câmpurile solicitate și am dat click pe butonul „Compară oferte”, rezultatul a fost unul dezamăgitor: „Nu există rezultate după criteriile selectate”.

După ce am recompletat câmpurile obligatorii, cât și pe cele opționale, încă 15 minute, rezultatul a fost unul frustrant: „Nu ați selectat toate criteriile”. Prin urmare, am abandonat și am rămas frustrați că fie nu suntem în capabili să înțelegem niste pași simpli, fie această aplicație nu funcționează și nu este utilă.

Rezultatele generate de către Comparator nu reprezintă o recomandare a ANRE, dar a fost recomandat pentru ca oamenii să își facă o idee și în urma rezultatelor să acceseze link-ul pe care ANRE îl recomandă în urma aplicației.

În speranță că cititorii noștri vor reuși, lăsăm mai jos câteva instrucțiuni direct din Ghidul de utilizare:

„În vederea obținerii unei liste extinse cu oferte de furnizare a energiei electrice pentru clienţii casnici este suficient a se face o selecție din câmpurile “Județ” și “Data de la care se aplica oferta”, apoi a se apăsă butonul “Compară oferte”. În situația în care se dorește o listă personalizată cu oferte se recomandă completarea câmpurilor existente în Comparator. În acest sens, ANRE recomandă consultarea Ghidului şi a Tutorialului disponibile mai sus, care prezintă de o manieră facilă, modalitatea de utilizare a Comparatorului”, notează ANRE.