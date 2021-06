Consiliul Concurentei investigheaza activitatea de racordare la retelele de energie electrica si gaze naturale

Consiliul Concurentei analizeaza activitatea de racordare a clientilor casnici la retelele de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in contextul modificarii cadrului legislativ aplicabil si al procesului de liberalizare al celor doua piete pentru consumatorii casnici.

Potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, transmis luni, 28 iunie, conform noilor reglementari, introduse in 2020, operatorul de distributie de energie electrica sau de gaze naturale are obligatia de a racorda la retea toti solicitantii clienti finali casnici, in termen de 90 de zile de la data obtinerii autorizatiei de construire, cu recuperarea costurilor racordarii intr-o perioada de 5 ani.

In acest context, ANRE a modificat procedura privind planurile de investitii ale operatorilor de distributie, pentru a asigura capacitatea de a satisface solicitari rezonabile de racordare pe termen lung, fara afectarea investitiilor care vizeaza siguranta in functionare a sistemelor de distributie.

Prin adoptarea acestor modificari legislative se urmareste impulsionarea procesului de racordare a consumatorilor casnici la retelele de distributie a energiei electrice si gazelor naturale. In aceste conditii, cresterea constanta a numarului locurilor de consum va determina expansiunea pietelor de furnizare a energiei electrice si a gazelor naturale catre consumatorii casnici, putand conduce atat la cresterea portofoliului furnizorilor existenti, cat si la aparitia de noi furnizori pe piata, se arata in comunicatul citat.

In acelasi timp, insa, Consiliul Concurentei atrage atentia asupra faptului ca eventualele sincope in procesul de racordare a clientilor casnici pot afecta procesul de liberalizare, prin limitarea cresterii dimensiunii pietei, putand conduce in final la restrangerea concurentei pe piata de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale catre clientii casnici.

"Obiectivul nostru este ca procedura de racordare la retelele de energie electrica si gaze naturale sa se deruleze eficient, transparent, nediscriminatoriu si cu respectarea regulilor de concurenta, ceea ce pentru clientii casnici inseamna un proces de racordare la retele cat mai facil si la preturi acceptabile" a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

Potrivit CC, sectorul energetic national este unul cu impact puternic si vizibil atat asupra clientului final casnic, care consuma energie electrica sau gaze naturale pentru satisfacerea necesitatilor zilnice, cat si asupra intregii economii a Romaniei. De altfel, sectorul energetic national si, in particular, domeniile energiei electrice si gazelor naturale au reprezentat preocupari constante ale Consiliului Concurentei in ultimii ani, autoritatea de concurenta folosind in aceasta zona intreaga paleta de instrumente de care dispune.

In ultimii ani, autoritatea de concurenta a aplicat mai multe sanctiuni companiilor care isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor conexe distributiei de gaze sau de energie pentru incalcarea normelor de concurenta.

Astfel, compania Distrigaz Sud Retele SRL (DGSR) a fost amendata cu 17,65 milioane de lei (aproximativ 3,7 milioane de euro), pentru abuz de pozitie dominanta manifestat prin practicarea unor tarife excesive, nejustificate economic, pentru avizarea tehnica a proiectelor de executie, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale (IUGN).

Distribuitorul de gaze naturale Premier Energy SRL, in calitate de succesor legal al companiei Gaz Sud SA a fost sanctionat cu 6,3 milioane de lei (aproximativ 1,3 milioane de euro) pentru ca a abuzat de abuz de pozitia sa dominanta prin impunerea unor tarife discriminatorii pentru servicii de avizare tehnica a proiectelor, de receptie a lucrarilor si de punere in functiune a IUGN, diferentiate in functie de realizatorul lucrarilor de proiectare si de executie a instalatiilor.

Distribuitorul de gaze naturale Wirom Gas SA si noua executanti de lucrari in domeniu au fost amendati cu 920.069 lei pentru incheierea unei intelegeri anticoncurentiale prin care au stabilit un pret fix pentru realizarea IUGN.

In urma implementarii angajamentelor asumate de E-Distributie Muntenia SA (EDM) in contextul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta, durata medie de obtinere a avizelor tehnice de racordare (ATR) emise de companie a scazut cu 20%, in conditiile in care numarul cererilor de racordare a crescut cu 30%. De asemenea, interventia Consiliului Concurentei a condus la cresterea transparentei procesului de racordare si a gradului general de informare a utilizatorilor in legatura cu procesul de racordare, in ultimul an, numarul de clienti care utilizeaza serviciul online de racordare crescand cu peste 90%, se mai arata in comunicatul citat.