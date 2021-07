Cod EORI - Obligatii noi incepand cu 01 iulie 2021

Uniunea Europeana impune noi reguli privitoare la TVA pentru comertul electronic, ce intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2021. Potrivit noilor reglementari, toate bunurile importate in UE vor fi supuse TVA.

Exista totusi o exceptie: nu se aplica TVA la bunurile fara caracter comercial care sunt trimise de la o persoana fizica la alta. Acestea nu trebuie sa aiba o valoare mai mare de 45 EUR.

Cei care fac achizitii din afara Uniunii Europene, deci inclusiv Marea Britanie vor achita TVA pentru toate bunurile comerciale care sunt livrate in Romania. Conform noilor reglementari, se va percepe TVA si pentru acele bunuri care au o valoare mai mica de 10 euro. Tot incepand cu 1 iulie se completeaza si declaratii vamale pentru marfurile importate in UE, indiferent de valoarea lor. Prevederile mentionate anterior sunt valabile si pentru marfurile achizitionate anterior datei de 01.07.2021, dar care sunt primite in tara dupa acest termen.

Ads

Tinandu-se cont de aceste noi reglementari, pentru orice achizitie este necesara obtinerea unui cod de identificare EORI, numar eliberat prin oficiul de Autoritate Vamala.

Codul de identificare unic este intrebuintat pentru intocmirea tuturor procedurilor si operatiunilor de import si export de la vama. Autoritatea vamala solicita doar o singura data cod EORI.

Ce este codul EORI

Fie ca esti persoana fizica sau juridica, vei avea nevoie de un cod/numar unic de identificare EORI (Economic Operators' Registration and Identification Number - Numarul Organizatiei Europene pentru Furnizarea de Produse si Servicii) pentru formalitatile vamale, in cazul importurilor. Numarul EORI va fi solicitat de la directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale in a caror raza teritoriala isi au sediul, dar si la birourile vamale de frontiera, in cazuri exceptionale.Codul electronic al Sistemului de Cooperare Vamala al Uniunii Europene (U.E.) face posibila recunoasterea intreprinderilor, indiferent unde se afla acestea, in functie de acest cod unic care ii este atribuit.

Astfel, atunci cand marfurile ajung la vama europeana, agentii de control vor avea automat acces la toate informatiile necesare privind importul si exportul. Avand acest cod unic, tot procesul se deruleaza rapid si eficient, pentru toata lumea.

Daca unei persoane inregistrate nu-i mai este util codul EORI, cum se intimpla cand persoanele opresc activitatile de import-export, se poate cere invalidarea numarului EORI catre autoritatea vamala. Persoana inregistrata va primi o notificare in acest sens.

Cum se solicita codul EORI

Atat persoanelor fizice cat si celor juridice le este recomandat sa aiba codul identificator EORI, din momentul in care incep operatiuni de import/export. Acest lucru permite eficientizarea fluxului de marfuri. Avand codul EORI ai siguranta ca marfurile comandate din afara nu vor ramane blocate in vama la intrarea in tara. Societatile comerciale pot solicita cod EORI online imediat dupa infiintare. Cod EORI persoane fizice se poate obtine inca din momentul in care solicitantul implineste 18 ani.

Ads

Pentru a i se acorda numarul EORI, solicitantul are sarcina de a depune cererea standard de inregistrare in acest sens. Cererea se completeaza, si ulterior se imprima din aplicatia EORI, aflata pe pagina web a institutiei Vamilor din Romania. Solicitantul depune la oficiul regional vamal, pentru sustinerea cererii urmatoarele acte:

* copie a certificatului de inregistrare al comerciantului, document eliberat de catre functionarii Registrului Comertului

* documentul constatator de inregistrare in scopuri de TVA, act emis de oficiul Ministerului Finantelor Publice

* act care sa confirme adresa sediului social al firmei sau, dupa caz, domiciliului fiscal existent, daca adresa nu corespunde cu cea inscrisa in certificatul de prezentare

* cartea de identitate CI, daca vorbim de persoane fizice.

Pentru a verifica validitatea codului, solicitantul poate accesa website-ul Uniunii Europene si poate introduce codul EORI (RO+CUI sau RO+CNP), apoi butonul valideaza. Trebuie avut in vedere ca website-ul Uniunii Europene se actualizeaza periodic, nu in timp real. Numarul unic de inregistrare EORI va deveni valid si pe site cand il va actualiza Comisia Europeana (aproximativ 1-2 zile lucratoare).

Ads

Cum este afectata o firma care nu este platitoare de TVA de noile reglementari

Una dintre cele mai frecvente intrebari adresate de reprezentatii firmelor care nu platesc TVA, odata cu introducerea noilor reglementari, este legata de plata TVA de acum inainte. Numarul identificator EORI are aceeasi forma structurala cu cel specific TVA-ului (RO+CUI). Aceasta structura de identificare nu confera companiei statut de platitor de TVA. O societate comerciala poate obtine numar de identificare EORI chiar daca nu este platitoare de TVA.