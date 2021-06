Calea ferata intre Caransebes si Timisoara urmeaza sa fie modernizata prin intermediul unui proiect in valoare de 3 miliarde de lei propus spre finantare prin Planul National de Reconstructie si Redresare (PNRR).

Ministrul Transporturile, Catalin Drula, a anuntat scoaterea la licitatie in cursul zilei de marti, 15 iunie, a contractului vizand proiectarea si executia lucrarilor de refacere a caii ferate intre garile Timisoara Est si Caransebes.

Este vorba despre lotul 1 (Caransebes-Lugoj, cu o lungime de 39,5 de kilometri) si lotul 2 (Lugoj - Timisoara Est, lung de 53,9 kilometri).

La finalizarea lucrarilor, timpul de parcurs dintre Caransebes si Timisoara va fi de sub o ora pentru trenurile de calatori, viteza maxima fiind de pana la 160 de km/h.

"Pe tronsonul 1 vor fi construiti 24 de km de linii noi, se vor reabilita 12 poduri si 49 de podete, va fi construit un pasaj denivelat, se vor implementa 4 instalatii de centralizare electronica. In plus, se reabiliteaza cladirile pentru calatori din Caransebes, Zagujeni si Gavojdia, iar cea din Cavaran se va reconstrui. Inca o cladire noua va fi ridicata in gara din Caransebes, pentru mentenanta si revizia trenurilor.

Pe tronsonul 2, vor exista 20 de km de linii noi. 14 poduri si 40 de podete vor fi reabilitate si se va construi un pasaj denivelat. Si pe acest tronson vor fi implementate instalatii de centralizare electronica - 5 la numar. De asemenea, se vor reconstrui sau reabilita cladirile garilor din statiile Lugoj, Belint, Topolovat, Recas si Remetea Mare", explica ministrul Transporturilor, Catalin Drula.