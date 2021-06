Cati bani ati fi castigat in 24 de ore daca ati fi cumparat criptomonede la valorile de marti, 22 iunie

Marti, 22 iunie, piata criptomonedelor s-a prabusit pe fondul mai multor vesti venite dinspre China, dar si din cauza unor decizii luate de autoritatile americane care par ca se indrepta spre o reglementare a tranzactionarii monedelor virtuale.

Ziare.com a calculat cam cati bani ati fi castigat in mai putin de 24 de ore daca ati fi cumparat principalele criptomonede la cotele scazute de ieri, fata de cotele de tranzactionare miercuri, 23 iunie.

Bitcoin

Principala criptomoneda si-a diminuat valoarea ieri pana sub 30.000 de dolari, ajungand undeva la 29.240 de de dolari. Dupa acest nivel, Bitcoin a inceput sa-si revina, iar la ora redactarii acestui material, a ajuns sa depaseasca 34.000 de dolari. Astfel ca profitul pentru vanzarea unui Bitcoin, desi nu o recomandam la aceste cote, ar fi adus vanzatorului un profit frumusel de aproape 5.000 de dolari.

Ethereum

Despre Ethereum se vorbeste tot mai mult ca va ajunge sa depaseasca Bitcoin pentru ca blockchainul sau are o aplicabilitate tot mai mare in lume. La cel mai jos punct al sau de ieri, Ethereum se tranzactiona cu 1.718 dolari, iar astazi, criptomoneda a depasit si 2.000 de dolari, dar in prezent se tranzactioneaza undeva sub acest nivel, adica la 1.997 dolari. Pentru vanzarea unui Ethereum cumparat ieri, astazi ati fi inregistat un profit de 270-280 de dolari.

Binance Coin

Cea de-a treia moneda dupa capitalizare, Binance Coin, cazut ieri pana la 228 de dolari, iar astazi a ajuns undeva la 291 de dolari. Chiar daca pare un avans mare, este ca valoare, sub 50% fata de cel mai inalt nivel pe care aceasta moneda virtuala l-a obtinut. Astfel ca, de ieri pana astazi, cine cumpara in cel mai jos nivel, ar fi castigat cel putin 60 de dolari.

Cardano

Cardano, despre care se spune ca are o aplicabilitate aproape la fel de mare precum Ethereum, a scazut si el ieri, in jurul orelor 16.00, pana aproape de 1 dolar. Astazi, si-a revenit relativ bine, crescand cu 26 de centi, deci se poate spune ca a avut o revenire puternica. Daca ati fi cumparat ieri, 1000 de Cardano, pe care sa-i vindeti astazi, atunci profitul ar fi fost de cel putin 250 de dolari.

XRP - Ripple

XRP este cea mai blamata criptomoneda, mai ales ca aceasta are si un proces intentat de SEC, in data de 22 decembrie 2020. Din cauza acestui proces, Ripple Labs a pierdut o serie de parteneriate dar si mult din valoarea pe care criptomoneda ar fi putut sa o aiba. Astazi se tranzactioneaza la 64 de centi, dar ieri a inregistat la orele 16.00 cel mai scazut nivel din ultimele saptamani, atingand o cotatie de 51 de centi. In aceste conditii, pentru 1.000 de XRP achizitionati ieri, si vanduti azi, ati fi castigat 130 de dolari.

Corectia de pe piata criptomonedelor de ieri ar putea fi doar un preambul al crizei financiare care a fost anuntata de Michael Burry si Robert Kiyosaki.