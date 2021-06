Autostrada A10 va fi deschisa in toamna, cu o intarziere de 5 ani

Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, a anuntat vineri ca anul acesta se va putea circula pe intreaga autostrada Sebes-Turda, in conditiile in care constructorul a dat asigurari ca lotul 2 al autostrazii va fi gata in toamna.

"O alta oprire pe traseul santierelor. Impreuna cu Dan Barna, astazi am fost si pe autostrada Sebes-Turda - lotul 2, unde m-am asigurat ca anul acesta, asa cum am anuntat, vom deschide tronsonul de 29 de km dintre Alba Iulia si Aiud. Am obtinut promisiunea ferma a constructorului ca in toamna lotul va fi gata si ca pe intreaga A10 se va putea circula in acest an.

In plus, antreprenorul a finalizat solutia tehnica de remediere a alunecarii de teren care a creat probleme la km 19 si s-a apucat de implementarea ei. Pe tronson se astern zilnic circa 2.000 de tone de asfalt.

Asadar, sper sa incheiem odata acest proiect mult intarziat, demarat in 2014 si care ar fi trebuit sa fie gata in 2016 (!) si sa putem circula in sfarsit pe autostrada care face legatura intre doua coridoare principale, A1 Sibiu-Deva-Timisoara-Arad si A3 Mures-Cluj-Oradea", a scris vineri seara, pe Facebook, ministrul Transporturilor.

El a mai scris ca nodul de la Sebes, care face legatura intre A10, DN1 si A1, va fi gata in iulie.

"Inca un anunt: nodul de la Sebes - pe care tocmai l-am vizitat si care face legatura intre A10, DN1 si A1 - va fi gata in iulie, conform promisiunii constructorului. Aici va fi o finalizare a nodului in doua etape. In prima faza, pe 15 iulie, vor fi terminate bretelele dinspre Deva, iar la final de iulie cele dinspre Sibiu", a subliniat seful de la Transporturi.

Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vizitat, vineri, tronsonul Nadaselu - Poarta Salajului al Autostrazii Transilvania, aflat in executie.