Autoritatile romane se faulteaza intre ele in cazul inundatiilor. Persoanele fara asigurare, despagubite de la bugetul de stat

In loc sa sanctioneze romanii care nu si-au facut asigurare obligatorie a locuintei, statul roman sare in ajutorul celor care si-au vazut casele afectate de ape. Romanii sunt obligati sa-si incheie an de an unul din cele doua tipuri de asigurare obligatorie a locuintei: tip A - pentru 20 de euro sau tip B - pentru 10 euro. Valoarea politei depinde de materialul din care este realizata locuinta.

Pentru cei care nu isi fac una dintre aceste tipuri de asigurare, legea spune ca autoritatile locale, in acest caz primaria, ar trebui sa aplice amenzi de minim 500 de lei. Iar in momentul de fata, pana acum, autoritatile nu au deranjat pe nimeni cu amenzi pe acest subiect, drept urmare, doar unul din cinci romani are o asigurare obligatorie a locuintei.

Mai mult, pentru a sustine trendul celor care nu-si fac asigurare obligatorie a locuintei, Guvernul a decis astazi sa-i ajute pe romanii afectate de inundatii. Inundatiile sunt unul dintre cele putinele riscuri pe care polita PAID le asigura: cutremur, inundatie naturala (cauzata de precipitatii, topirea brusca a zapezii si revarsari de ape) si alunecare de teren.

Guvernul compenseaza cu bani pe cei care nu si-au facut asigurari

Executivul a aprobat in sedinta de astazi, cadrul normativ pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, in limita sumei de 5.000.000 de lei, pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul anului 2021.

Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita sumei de 5.000.000 lei din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale astfel:

- cate 6.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie de peste 75%, inclusiv;

- cate 4.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie cuprinsa intre 50%, inclusiv si 75%;

- cate 2.500 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie cuprinsa intre 25%, inclusiv si 50%

- cate 1.500 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie de pana la 25%;

- cate 1.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror bunuri din locuinta au fost deteriorate, indiferent de numarul sau tipul bunurilor.

In cazul in care, urmare inundatiilor, alunecarilor de teren si fenomenelor meteorologice deosebite se inregistreaza pierderi de vieti omenesti, familia persoanei decedate beneficiaza suplimentar de suma de 7.500 lei, indiferent de numarul victimelor, potrivit actului normativ de la Guvern.

Cum stau romanii cu asigurarile

In Romania, doar 1.753.520 de locuinte erau asigurate printr-o polita PAD (asigurarea obligatorie a locuintei), la finalul anului 2020 gradul de cuprindere in asigurare ajungand la 19,28%, comparativ cu 19,18% in 2019.

Cresterea numarului de polite PAD incheiate in 2020 s-a resimtit si la nivelul asigurarilor facultative de locuinta, numarul acestora crescand si el usor. 75% dintre politele PAD active au fost incheiate in mediul urban si 25% in mediul rural.

In functie de tipul locuintei, 94,7% dintre politele PAD au fost incheiate pentru cele de tip A si 5,3% pentru cele de tip B.

Regiunile cu cele mai multe locuinte asigurate sunt, in continuare, Transilvania (21% din totalul politelor), Bucuresti (20%) si Muntenia (18%). La polul opus, cele mai putine locuinte asigurate sunt in Bucovina (3% din totalul politelor), Maramures (3%), Crisana (4%) si Dobrogea (4%).

Un semnal pozitiv este dat de primarii precum cea a Brasovului, Aradului si, recent, a comunei Pantelimon, care a anuntat ca de la jumatatea anului va face controale pentru a verifica incheierea asigurarii obligatorii a locuintei.

Prin implicarea autoritatilor cresc semnificativ sansele ca numarul locuintelor asigurate sa fie tot mai mare, afirmau oficialii Poolului pentru Asigurarea Impotriva Dezastrelor (PAID Romania).

In continuare inundatiile au provocat cele mai mari daune, ducand la despagubiri de 4,07 milioane de lei, urmate de alunecarile de teren, cu 1,46 milioane de lei si cutremurul, cu 128,096 lei.

"Obiectivul nostru major este sa crestem gradul de acoperire prin asigurarea obligatorie a locuintei in Romania, ceea ce face ca orice crestere sa fie importanta. Continuam sa fim principalul comunicator pe tema asigurarii locuintei si resursele noastre se indreapta spre proiecte adresate tuturor categoriilor de public vizate de acest subiect. Demontam mituri despre asigurari, explicam necesitatea acestora, ne sprijinim partenerii si suntem activi, constant, pe toate segmentele care sustin o crestere a acoperirii prin asigurare a locuintelor romanilor", declara Nicoleta Radu, director general, PAID Romania.