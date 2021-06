Arabia Saudita ar putea deveni unul din cei mai mari investitori din lume in asigurari, in urma unei fuziuni

Cabinetul din Arabia Saudita a aprobat fuziunea Agentiei Publice de Pensii si a Organizatiei Generale pentru Asigurari Sociale (GOSI), pentru a unifica umbrela de protectie a asigurarilor din sectoarele public si privat, iar entitatea extinsa va avea active de peste 250 miliarde dolari.

Arabia Saudita urmeaza astfel sa concureze cu cei mai mari investitori din lume in asigurari in urma fuziunii a doua dintre cele mai mari fonduri ale sale, scrie publicatia Arab News, care il citeaza pe Saad Al-Fadly, CEO al Hassana Investment Co, reprezentant al Organizatiei Generale de Asigurari Sociale (GOSI) a Regatului.

Acest lucru l-ar plasa in primele zece fonduri la nivel global, in functie de activele administrate.

Fuziunea ar reduce costurile si ar contribui la cresterea rentabilitatii investitiilor, a spus Al-Fadly intr-un interviu.

"Fuziunea va consolida pozitia fondului, va spori performanta si va pozitiona GOSI ca unul dintre primii 10 investitori in planuri de pensii din lume", a spus el.

"Scala este un beneficiu care ajuta la gestionarea relatiilor, la gestionarea costurilor si la negocieri, deci ajuta in multe aspecte care vor imbunatati rentabilitatea", a adaugat el.

Acesta este unul din pasii urmati de Arabia Saudita ca parte a unui plan de diversificare a economiei, exceptand petrolul.

Guvernul a anuntat, de asemenea, un plan de crestere a activelor fondului sau suveran la peste 1 trilion de dolari pana in 2025.