ANRE introduce sistemul de clasificare a furnizorilor de energie electrica in functie de gradul de respectare a indicatorilor de calitate

ANRE a anuntat joi ca introduce sistemul de clasificare a furnizorilor de energie electrica si gaze naturale in functie de gradul de respectare a indicatorilor de calitate si impune plata automata a compensatiilor catre toti clientii afectati in cazul nerespectarii nivelului garantat al calitatii activitatii de furnizare.

Au fost stabiliti 11 indicatori de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

"ANRE a aprobat, in sedinta Comitetului de reglementare din data de 30.06.2021, Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr. 83/2021 pentru aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale", informeaza ANRE.

ANRE prezinta si principalele schimbari si masuri prevazute in Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale.

Avand in vedere similitudinea celor doua activitati de furnizare, a energiei electrice si a gazelor naturale, noul Standard de performanta pentru activitatea de furnizare reuneste cerintele minime de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale si a modalitatii de urmarire si evaluare a performantei activitatii furnizorilor stabilind: indicatorii de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei

electrice/gazelor naturale si nivelurile garantate ale acestor indicatori; compensatiile pe care furnizorii au obligatia sa le plateasca, in cazul nerespectarii nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale; indicatorii specifici de performanta ai activitatii furnizorilor; modalitatea de raportare de catre furnizori a informatiilor privind calitatea si performanta activitatii de furnizare desfasurate de catre acestia; modalitatea de evaluare a activitatii desfasurate de furnizori.

11 indicatori de calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale

IC1 - timpul de raspuns la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare;

IC2 - timpul de raspuns la o solicitare de incheiere a unui contract de furnizare;

IC3 - timpul de raspuns la o solicitare de modificare/completare a unui contract de furnizare;

IC4 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la o factura emisa;

IC5 - timpul de raspuns la o sesizare referitoare la intreruperea/limitarea furnizarii la locul de consum, dupa caz, dispusa nejustificat de catre furnizor;

IC6 - timpul de transmitere catre OR a unei solicitari de reluare a furnizarii la locul de consum, a carei intrerupere/limitare a fost dispusa de catre furnizor;

IC7 - timpul de transmitere catre OR a unei solicitari primite al carei obiect este legat de domeniul de activitate al OR;

IC8 - timpul de transmitere catre solicitant a raspunsului primit de la OR;

IC9 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la procesul de schimbare a furnizorului;

IC10 - timpul de raspuns la o solicitare referitoare la activitatea de furnizare, al carei obiect nu se regaseste printre indicatorii de calitate prevazuti expres in cadrul prezentului Standard;

IC11 - timpul de preluare a unui apel telefonic efectuat prin serviciul de telefonie (Call Center).

Pentru fiecare indicator de calitate s-a stabilit un nivel garantat pe care furnizorii au obligatia de a-l respecta, precum si un set de date pe care furnizorii trebuie sa le raporteze la ANRE.

Pentru nerespectarea nivelului garantat al calitatii activitatii de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale furnizorii vor achita automat, din proprie initiativa, compensatii tuturor clientilor finali (casnici/noncasnici, beneficiari de contract pe piata concurentiala sau beneficiari de serviciu universal pentru furnizarea energiei electrice, inclusiv solicitantilor cu care furnizorii nu au o relatie contractuala, spre exemplu celor care le solicita o oferta de furnizare), prin intermediul facturilor sau prin plata directa catre acestia.

Valoarea compensatiei acordate este de 100 lei, la care se adauga 50 lei pentru fiecare zi de intarziere (exceptand indicatorul IC11 - Call Center).

Pentru evaluarea gradului de respectare de catre furnizor a nivelului garantat aferent fiecarui indicator de calitate s-au introdus indicatori specifici de performanta.

S-a introdus evaluarea trimestriala de catre ANRE, pe baza raportarilor furnizorilor, a activitatii desfasurate de furnizorul de energie electrica/gaze naturale, respectiv printr-un sistem de punctare stabilit in functie de gradul de respectare a nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate. Pentru un grad de respectare cuprins intre 95% - 100% se acorda 5 puncte, pentru un grad de respectare cuprins intre 85% - 94,99% se acorda 4 puncte, pentru un grad de respectare cuprins intre 75% - 84,99% se acorda 3 puncte, pentru un grad de respectare cuprins intre 50% - 74,99% se acorda 2 puncte, iar pentru un grad de respectare cuprins intre 0% - 49,99% se acorda 1 punct;

In contextul liberalizarii pietei de energiei electrica/gaze naturale, in vederea informarii clientilor finali cu privire la nivelurile de calitate si de performanta ale activitatii de furnizare desfasurate de fiecare furnizor, ANRE publica si actualizeaza trimestrial in aplicatiile web interactive "Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice" si "Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale", urmatoarele informatii: gradul de respectare a nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate cuantificate prin indicatorii specifici de performanta si punctajele obtinute de fiecare furnizor; timpul mediu de raspuns la solicitarile primite, pentru fiecare indicator de calitate.

Aditional, pentru nerespectarea reglementarilor in vigoare furnizorul este sanctionat conform prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 10.000 lei pana la 200.000 lei.

Avand in vedere necesitatea dezvoltarii platformelor informatice specifice in scopul asigurarii noilor raportari legate de compensatii, atat pentru energie electrica, cat si pentru gaze naturale, precum si fluxul de plata a acestora, noul Standard de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2022.