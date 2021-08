În cât timp se amortizează o centrală de apartament. Costurile pentru montaj și toate documentele necesare îi pot descuraja pe cei care vor să plătească doar cât consumă

Ai prea cald sau prea frig, iarna, în apartament și vrei să debranșezi de la rețeaua de termoficare și să îți instalezi propria centrală termică. Prețul acesteia nu este exagerat de mare, însă, adunând costurile cu întocmirea documentației, obținerea avizelor și manopera montajului, suma se dublează practic, iar birocrația îi descurajează pe cei mai mulți.



Să presupunem că avem un apartament, în București, de până în 100 de metri pătrați. Factura pentru o lună de iarnă, în Bucuresti, se ridică la aproximativ 350 de lei, în timp ce pentru un apartament cu aceeasi suprafață, dar cu centrală termică, factura coboară undeva în jurul valorii de 250 de lei, poate chiar mai puțin, dacă temperatura ambientală este setată în jurul valorii de 22-23 de grade Celsius.

O centrală termică de apartament, ieftină, costă aproximativ 2.000-2.500 de lei, iar dacă este achiziționată la promoție, poate fi chiar și mai ieftină.

Dacă luam în calcul doar aceste date, rezultă,la un calcul simplu, că investiția într-o centrală electrică ar fi amortizată în 3-4 ani, în funcție de câte luni este utilizată centrala în fiecare an.

O reducere semnificativă a costurilor apare atunci când vine vorba despre facturile la apă și gaze.

Apa rece se plătește la ApaNova Bucureşti. Compania practică tarife unice pentru toţi clienţii:

Apă potabilă: 3,87 lei/ mc (fără TVA); 4,22 lei/ mc (TVA 9% inclus)

Canalizare: 2,04 lei/ mc (fără TVA); 2,22 lei/ mc (TVA 9% inclus)

Ceea ce înseamnă cam 65 de lei pentru 10 metri cubi.

Pe lângă acest cost cei care nu au centrale termice plătesc și apa caldă, separat, companiei de termoficare. Adică aproximativ 8 lei/mc vara și 10,5 lei iarna. Iarna se plătesc și pierderile de căldură.



Când vine vorba despre factura la gaze, cei care nu au centrală termică plătesc aproximativ același preț și vara și iarna, varind în funcție de scumpirea gazului.

Pentru cei fără centrală, pentru un apartament de sub 100 de metri pătrați, o medie a unei facturi de gaze ar fi de 30 de lei lunar, variind cu câțiva lei, în funcție de consum, atât vara cât și iarna.

Într-o lună de vară cei cu centrale, pentru un apartament cu aceeași suprafață, plătesc aproximativ 60 de lei.

Cât te costă să îți pui centrală de apartament

Pentru un apartament cu două sau trei camere, baie si bucatarie, cu o suprafață sub 100 mp, la o centrala noua de 2.000-2.500 de lei, poti plati pana la 1400 de lei pentru manopera de montaj cu instalare într-o rețea de radiatoare deja existentă, care nu necesită schimbări de structură.

În cazul în care trebuie să instalezi și caloriferele este bine să iei în considerare, în medie, un preț de 175 lei pe calorifer, la care se adaugă aproximativ 200 lei de fiecare cameră, dacă este nevoie să înlocuiești și coloana termică. La aceste costuri mai poți include 150- 200 de lei pe care multe firme îi percep ca taxă de deplasare la locație, plus prețul materialelor necesare, care poate depăși 500 de lei doar pentru conectarea corectă a centralei la rețeaua de apă și la calorifere.

Pentru cei care abia s-au debranșat de la rețeaua centralizată se mai adaugă până la 2000 lei taxe pentru proiect și toate aprobările necesare pentru a putea trece la încălzirea individuală, iar prețul pentru montajul centralei cu automatizare și coșul de fum poate ajunge până la 14.000-15.000 de lei în cazul în care trebuie spart peretele.

Cum și în ce condiții se face debranșarea de la rețeaua termică

Debransarea de la sistemul centralizat de incalzire este reglementata prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica. Legea contine mai multe prevederi care sunt de interes in vederea debransarii si anume:

-obtinerea acordului vecinilor de pe orizontala si verticala, acordul scris al Asociatiei de Proprietari exprimat prin hotarârea adunarii generale, faptul ca debransarea nu se poate realiza in timpul sezonului de incalzire si ca deconectarea poate fi efectuata doar de catre operatorul care are si calitatea de furnizor in termen de maximum 45 de zile de la data solicitarii, dupa ce verifica documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor cumulative impuse.

- operatorul serviciului de alimentare cu energie termica in sistem centralizat are dreptul de a stabili conditiile tehnice de bransare sau debransare a utilizatorilor de energie termica la instalatiile aflate in administrarea lor.



- debransarea de la SACET (Sistemul de Alimentare Centralizata cu Energie Termica) fara respectarea legii poate fi sanctionata cu amenzi cuprinse intre 500 si 1.000 de lei.

Potrivit articolului nr. 47 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice – se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 orice „modificare neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si a dotarilor aferente sistemelor de utilitati publice.”

În situația în care deconectarea se face cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai cu autorizație de construire, obținută în condițiile legii, care va ține cont de modul individual de evacuare a gazelor de ardere, astfel incât condițiile de mediu din imediată vecinătate să nu fie influențate și să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini.

Înainte de a emite avizul de deconectare, furnizorul are obligația de a verifică îndeplinirea condițiilor. În condițiile în care deconectarea se realizează fără îndeplinirea condițiilor legale, furnizorul este îndreptățit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectarii.

Proiectul de gaz

Pentru a întocmi proiectul de gaz, trebuie să apelezi la o firmă autorizată ANRE, care cunoaște toate formalitățile în această etapă și care se poate ocupă și de instalația de gaze, scrie energy-center.ro.

Acesta trebuie să conțină:

- Analiza și descrierea situației existente față de proiectul inițial al blocului, apartamentele branșate și debransate, cu sau fără altă sursă de încălzire, starea tehnică a instalației de distribuție de la subsolul blocului și/sau alte date concrete, care vor fi trecute la față locului în memoriul tehnic justificativ;

- Analiza tehnică din care să rezulte necesitatea modificării instalației termice, soluția tehnică și justificarea tehnico-economică;

- Schema coloanelor cu necesarul de căldură, precum și pierderile de presiune la baza fiecărei coloanei, la nivel de scară și bloc;

- Breviarul de calcul hidraulic de dimensionare și breviarul de calcul pentru stabilirea necesarului de căldură în noile condiții;

Proiectul trebuie întocmit în așa fel incât, în urmă modificărilor termice, să nu ducă la creșterea consumurilor specifice de energie aferente apartamentelor rămase racordate.

Cum să te debrașezi de la sistemul centralizat de încălzire

- Depui cererea de debranșare, alături de acordul scris al vecinilor și al Asociației de Proprietari;

- Aștepți să primești o informare referitoare la condițiile legale de debranșare și avizul tehnic de debranșare. Acesta trebuie aprobat de Asociația de Proprietari și prezentat la Secția de Termoficare, pentru a întocmi avizul de plata;

-După ce achiți toate taxele aferente debransarii, operatorul local de distribuție a energiei termice se va ocupă de efectuarea lucrărilor de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire;

- După finalizarea lucrărilor, se va întocmi un proces-verbal de debranșare în patru exemplare;

- Reprezentantul Asociației de Proprietari va merge la Serviciul Vânzare Facturare Recuperare Creanțe pentru a întocmi un act adițional la contractul existent, care va conține noile Suprafețe Echivalente Termic (SET);

– Un reprezentant al Adunării Generale a Asociației de Proprietari trebuie să verifice debranșarea și să hotărască modul în care va fi înregistrat și repartizat consumul între apartamentele rămase, potrivit Hotarârii de Guvern nr. 1386/2003.

Conform Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. până la data de 22 iunie 2021 au fost depuse 870 cereri de debranșare de la rețeaua de termoficare, iar în perioada similară a anului 2020, au fost înregistrate un număr de 914 cereri, în timp ce, în intervalul 15 aprilie - 31 august 2019 au fost depuse un total de 1319 cereri, din care 5 cereri nu au fost avizate. În timpul pandemiei, până în 22 iunie 2020 au fost depuse 122 de cereri, iar în intervalul cuprins între 15 aprilie și 31 august 2020 au fost depuse în total 188 de cereri.